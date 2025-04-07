ЕС ответит на тарифы Трампа в два этапа, первые контрмеры - уже 15 апреля

Евросоюз готовит ответ на тарифы президента США Дональда Трампа против импорта алюминия и стали. Первые контрмеры Европы могут вступить в силу уже 15 апреля.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на еврокомиссара по торговле и экономической безопасности Мароша Шефчовича, которого цитирует пресс-служба Евросоюза.
Шефчович отметил, что Евросоюз готов сесть за стол переговоров с США относительно взаимных тарифов на импорт, как только американские партнеры будут готовы. Однако он признал, что сотрудничество с США в этом вопросе потребует времени и усилий. Поэтому ЕС не будет ждать и уже сейчас ответит на пошлины Трампа.
"Хотя ЕС открыт к переговорам и отдает им предпочтение, мы не будем ждать вечно. Пока не будет ощутимого прогресса, мы будем работать в трех направлениях: защита интересов через контрмеры, диверсификация торговли через новые соглашения и предотвращение торговых обходных маневров", - рассказал еврокомиссар.
В ответ на пошлины США на сталь и алюминий ЕС уже разработал ряд контрмер и планирует их рассмотреть на этой неделе.
"Мы получили обратную связь от государств-членов и 660 заинтересованных сторон. Мы тщательно все проанализировали и подготовили перечень контрмер, сбалансировав нагрузку между странами ЕС", - добавил Шефчович.
Голосование по контрмерам на тарифы США запланировано на 9 апреля, а окончательное принятие - 15 апреля. Первая часть мер вступит в силу в этот же день, а остальные - 15 мая, сообщил еврокомиссар.
Также Евросоюз хочет усиливать торговые и инвестиционные связи с такими партнерами, как Индия, Индонезия, Таиланд, Филиппины и страны Персидского залива, и защитить европейский рынок от торговых обходных маневров.
Напомним, что президент США Дональд Трамп несколько раз заявлял о планах ввести пошлины на товары из стран Евросоюза.
В частности, Трамп ввел 25% пошлину на весь импорт стали и алюминия без каких-либо исключений или изъятий. Пошлины, которые также охватывают готовые металлические изделия, призваны пресечь то, что чиновники администрации назвали попытками стран обойти существующие тарифы.
Позже, 2 апреля, президент США Дональд Трамп подписал указ о введении пошлин на импорт товаров из более 180 стран.
А сегодня, 7 апреля, стало известно, что Трамп ввел дополнительные пошлины для импортных товаров из ЕС на уровне 20%. Он также хочет, чтобы Европа заплатила репарации за прошлые годы.
В ЕС заявили, что имеют "решительный план" мер в ответ на пошлины, введенные и запланированные к введению президентом США Дональдом Трампом. Reuters написало, что уже на этой неделе ЕС одобрит первый пакет целевых мер в ответ на тарифы Трампа - пошлины на импорт американских товаров объемом до 28 миллиардов долларов.
Вместе с тем Евросоюз предложил США установить взаимные нулевые тарифы на промышленные товары, чтобы избежать большой торговой войны между странами.
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