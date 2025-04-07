ЄС відповість на тарифи Трампа у два етапи, перші контрзаходи - вже 15 квітня

Шефчович зазначив, що Євросоюз готовий сісти за стіл переговорів із США щодо взаємних тарифів на імпорт, щойно американські партнери будуть готові. Однак він визнав, що співпраця зі США у цьому питанні потребуватиме часу та зусиль. Тому ЄС не чекатиме і вже зараз відповість на мита Трампа.

"Хоча ЄС відкритий до переговорів і надає їм перевагу, ми не чекатимемо вічно. Поки не буде відчутного прогресу, ми працюватимемо у трьох напрямах: захист інтересів через контрзаходи, диверсифікація торгівлі через нові угоди і запобігання торгівельним обхідним маневрам", - розповів єврокомісар.

У відповідь на мита США на сталь і алюміній ЄС вже розробив низку контрзаходів і планує їх розглянути цього тижня.

"Ми отримали зворотний зв’язок від держав-членів і 660 зацікавлених сторін. Ми ретельно все проаналізували і підготували перелік контрзаходів, збалансувавши навантаження між країнами ЄС", - додав Шефчович.

Голосування щодо контрзаходів на тарифи США заплановане на 9 квітня, а остаточне ухвалення - 15 квітня. Перша частина заходів набуде чинності цього ж дня, а решта - 15 травня, повідомив єврокомісар.

Також Євросоюз хоче посилювати торгівельні й інвестиційні зв’язки з такими партнерами, як Індія, Індонезія, Таїланд, Філіппіни та країни Перської затоки, й захистити європейський ринок від торгівельних обхідних маневрів.

Мита Трампа

Нагадаємо, що президент США Дональд Трамп кілька разів заявляв про плани ввести мита на товари з країн Євросоюзу.

Зокрема, Трамп запровадив 25% мито на весь імпорт сталі та алюмінію без будь-яких винятків або вилучень. Мита, які також охоплюють готові металеві вироби, покликані присікти те, що чиновники адміністрації назвали спробами країн обійти наявні тарифи.