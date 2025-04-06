ЕС готовит миллиардные пошлины на импорт из США в ответ на тарифы Трампа, - Reuters
Страны Евросоюза в ближайшие дни планируют принять контрмеры против пошлин, введенных президентом США Дональдом Трампом. В ответ ЕС может ввести тарифы на весь американский импорт - от зубной щетки до бриллиантов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Ожидается, что на следующей неделе ЕС одобрит первый пакет целевых мер в ответ на тарифы Трампа - пошлины на импорт американских товаров объемом до 28 миллиардов долларов.
Что попадет под ответные пошлины ЕС в США
По данным издания, Еврокомиссия, которая отвечает за торговую политику ЕС, планирует в понедельник вечером, 7 апреля, предложить перечень американских товаров, к которым будут применены дополнительные пошлины в ответ на пошлины США на сталь и алюминий. В список могут войти мясо, злаковые культуры, вино, древесина, одежда, а также жевательная резинка, зубная нить, пылесосы и туалетная бумага.
Один из товаров, вызвавший больше всего обсуждений, - это бурбон. Еврокомиссия предложила ввести на него 50% пошлину. Однако в ответ Трамп пригрозил 200% пошлиной на алкоголь из ЕС, если страны Европы не откажутся от своих планов.
Обсуждение ответа ЕС на тарифы Трампа
В понедельник Люксембург будет принимать первую общеевропейскую политическую встречу после объявления Трампом новых пошлин. На ней министры торговли из всех 27 стран ЕС обсудят последствия этого решения и пути реагирования.
Европейские дипломаты говорят, что главная цель встречи - согласовать единую позицию. Она заключается в том, что ЕС стремится договариваться с Вашингтоном об отмене пошлин. Но страны Европы готовы ввести ответные меры, если компромисс не будет достигнут.
Reuters добавляет, что среди стран-членов ЕС существует желание выступить против тарифов Трампа единым фронтом, однако позиция по реакции отличается. Франция, в частности, призывает к более широкому пакету мер, чем просто пошлины.
Однако Ирландия, которая экспортирует в США почти треть своей продукции, призывает к "взвешенному и обдуманному" ответу. Италия - третий по объемам экспорта в США член ЕС - вообще ставит под сомнение необходимость контрмер.
По данным издания, первый пакет контрпошлин ЕС будет вынесен на голосование в среду, 9 апреля. Ожидается, его почти гарантированно одобрят, если только квалифицированное большинство из 15 стран-членов ЕС, представляющих 65% населения блока, не проголосует против, что маловероятно.
Меры, вероятно, вступят в силу в два этапа: часть - с 15 апреля, остальные - через месяц.
Новые тарифы Трампа
Напомним, 2 апреля президент США Дональд Трамп подписал указ о введении пошлин на импорт товаров из более 180 стран. Согласно документу, для отдельных стран вводятся взаимные пошлины в диапазоне от 11% до 48%, тогда как для остальных будет действовать "базовая" ставка в 10%.
Уже 4 апреля стало известно, что Китай объявил о введении 34% пошлин на импортируемые американские товары в дополнение к существующим тарифам. Они начнут действовать уже с 10 апреля.
В то же время в ответ на пошлины США, Канада ввела 25% пошлину на автомобили, импортируемые из США.
Тем временем Великобритания обнародовала список из 8000 американских товаров, которые могут попасть под таможенные тарифы в ответ на политику президента США Дональда Трампа.
А президент Франции Эмануэль Макрон призвал остановить французские инвестиции в США.
Тарифная программа Трампа коснулась также и Украины, была введена базовая пошлина 10%. В правительстве Украины отметили, что такой шаг - это сложно, но не критично.
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