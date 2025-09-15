RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Встреча Зеленского и Путина Мирные переговоры Война в Украине

В ЕС ответили на требование Трампа об отказе от российских энергоносителей

Фото: ЕС подтвердил постепенный отказ от российских энергоносителей (Getty Images)
Автор: Ірина Глухова

Европейский Союз уже постепенно отказывается от российского ископаемого топлива, как того требовал президент США Дональд Трамп в минувшие выходные.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главного спикера Европейской комиссии Паулы Пинью, которое приводит The Guardian.

"Постепенный отказ от российского ископаемого топлива - это то, что мы делаем и активно делаем уже несколько лет, с начала войны, с очень четкой дорожной картой. Теперь мы даже имеем законодательное предложение о прекращении поступления остального газа в ЕС", - отметила она.

По словам пресс-секретаря, ЕС активно работает над реализацией этого плана, и уже определен четкий механизм, как именно это будет происходить.

Пинью также подтвердила, что 19-й пакет санкций против России все еще находится в процессе подготовки и еще не был представлен государствам-членам.

 

ЕС отказывается от российского газа

Ранее Еврокомиссия официально вынесла на рассмотрение законопроект, который предусматривает поэтапный отказ от импорта российского газа и нефти до конца 2027 года.

После начала полномасштабной войны в Украине вопрос энергетической зависимости от РФ стал ключевым для ЕС, и российское топливо начали постепенно вытеснять с европейского рынка.

По данным СМИ, с начала вторжения доля российского газа в импорте ЕС снизилась с более 40% до около 19%.

Неделю назад Трамп в очередной раз призвал Европейский Союз отказаться от покупки российской нефти. По его мнению, это крайне необходимо, чтобы потенциальные санкции США против России были эффективными.

Читайте РБК-Украина в Google News
ЕвросоюзДональд Трамп