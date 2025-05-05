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ЕС хочет окончательно отказаться от газа из России до 2027 года: Bloomberg узнало детали

Понедельник 05 мая 2025 13:05
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ЕС хочет окончательно отказаться от газа из России до 2027 года: Bloomberg узнало детали Фото: ЕС намерен запретить российский газ до 2027 года (Getty Images)
Автор: Владислава Ткаченко

Европейский Союз планирует полностью отказаться от импорта российского газа к 2027 году. Об этом сообщило агентство Bloomberg, которое узнало детали будущей стратегии ЕС.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Европейский Союз готовится к полному запрету импорта российского газа - как трубопроводного, так и сжиженного до конца 2027 года.

Соответствующую инициативу планируют официально представить в июне, сообщают источники издания, знакомые с деталями предложения.

После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину страны блока сократили закупки российского газа с более 40% до примерно 19% от общего импорта.

Но несмотря на это, ЕС до сих пор зависит от российского СПГ, объемы которого выросли до рекордного уровня.

Особую сложность представляют долгосрочные контракты с пунктами "бери или плати", которые не позволяют европейским компаниям легко отказаться от закупок.

Согласно предварительному плану, Еврокомиссия предложит запретить новые газовые соглашения с РФ и спотовые контракты уже с 2025 года.

В следующем этапе под ограничения подпадут и действующие долгосрочные контракты - окончательный запрет должен вступить в силу до конца 2027 года.

Переговоры с Вашингтоном по расширению поставок продолжаются в рамках более широких торговых договоренностей с командой Дональда Трампа.

По словам источников СМИ, отказ от российского газа не должен существенно повлиять на цены или энергетическую безопасность ЕС - на рынке ожидается рост глобального предложения СПГ в ближайшие годы.

В то же время окончательные формулировки инициативы еще могут претерпеть изменения до ее публикации в Страсбурге во вторник.

Отказ от газа РФ в ЕС

Напомним, мы писали, что Европейская комиссия объявит подробную стратегию по поэтапному отказу от импорта российской нефти и газа 6 мая.

ЕС пообещал отказаться от российского ископаемого топлива до 2027 года в ответ на вторжение Москвы в Украину в 2022 году, однако "дорожной карты" того, как это сделать, пока не было.

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