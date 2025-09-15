UA

У ЄС відповіли на вимогу Трампа щодо відмови від російських енергоносіїв

Фото: ЄС підтвердив поступову відмову від російських енергоносіїв (Getty Images)
Автор: Ірина Глухова

Європейський Союз вже поступово відмовляється від російського викопного палива, як того вимагав президент США Дональд Трамп минулими вихідними.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву головного речника Європейської комісії Паули Пінью, яку наводить The Guardian.

"Поступова відмова від російського викопного палива – це те, що ми робимо і активно робимо вже кілька років, з початку війни, з дуже чіткою дорожньою картою. Тепер ми навіть маємо законодавчу пропозицію щодо припинення надходження решти газу до ЄС", - зазначила вона.

За словами речниці, ЄС активно працює над реалізацією цього плану, і вже визначений чіткий механізм, як саме це буде відбуватися.

Пінью також підтвердила, що 19-й пакет санкцій проти Росії все ще перебуває у процесі підготовки і ще не був представлений державам-членам.

ЄС відмовляється від російського газу

Раніше Єврокомісія офіційно винесла на розгляд законопроєкт, який передбачає поетапну відмову від імпорту російського газу та нафти до кінця 2027 року.

Після початку повномасштабної війни в Україні питання енергетичної залежності від РФ стало ключовим для ЄС, і російське паливо почали поступово витісняти з європейського ринку.

За даними ЗМІ, з початку вторгнення частка російського газу в імпорті ЄС знизилася з понад 40% до близько 19%.

Тиждень тому Трамп вкотре закликав Європейський Союз відмовитися від купівлі російської нафти. На його думку, це вкрай необхідно, щоб потенційні санкції США проти Росії були ефективними.

