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Еврокомиссия представила план полной остановки импорта газа и нефти из РФ до 2027 года

Вторник 17 июня 2025 17:13
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Еврокомиссия представила план полной остановки импорта газа и нефти из РФ до 2027 года Фото: президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Европейская комиссия официально представила законодательное предложение для того, чтобы поэтапно прекратить импорт российского газа и нефти до конца 2027 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Еврокомиссии.

"Россия неоднократно пыталась шантажировать нас, используя энергию как оружие. Мы сделали четкий выбор: перекрыть этот поток и окончательно завершить эпоху российских ископаемых ресурсов в Европе", - заявила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Предложение предусматривает постепенный отказ от трубопроводного газа и сжиженного природного газа, происходящего из России или экспортируемого прямо или косвенно с территории РФ.

Также установлен график прекращения импорта российской нефти до конца 2027 года.

Согласно предложению, новые контракты на импорт российского газа будут запрещены с 1 января 2026 года.

Импорт по действующим краткосрочным контрактам будет прекращен до 17 июня 2026 года, за исключением газа, поступающего по трубопроводам во внутриконтинентальные страны по долгосрочным соглашениям - они будут разрешены до конца 2027 года.

Также будет запрещено заключение долгосрочных контрактов на использование терминалов LNG для клиентов из России или подконтрольных ей компаний.

Страны-члены ЕС будут обязаны представить четкие планы диверсификации энергоснабжения с конкретными этапами и мерами для поэтапного прекращения импорта российских энергоресурсов.

В Еврокомиссии отметили, что на сегодня Европа имеет достаточную инфраструктуру, хорошо интегрированный рынок газа и доступ к альтернативным поставщикам, что позволяет осуществить этот переход без существенного влияния на экономику или энергобезопасность.

Предложенный регламент также содержит встроенные механизмы гибкости, которые учитывают реалии рынка и одновременно обеспечивают правовую определенность для компаний.

Как отмечается, Европарламент и Совет ЕС рассмотрят это предложение в обычном законодательном порядке. Для его принятия в Совете ЕС требуется квалифицированное большинство.

ЕС отказывается от российского газа

Напомним, после начала полномасштабного вторжения России в Украину вопрос поставок российского газа стал стратегически важным для ЕС. Российское топливо начали постепенно вытеснять с европейского энергетического рынка.

По информации Bloomberg, после начала войны страны ЕС сократили закупки российского газа с более 40% до примерно 19% от общего импорта. В то же время они остаются зависимыми от СПГ, объемы которого выросли до рекордного уровня. Отмечается, что отказ от газа России не должен существенно повлиять на цены, а также энергетическую безопасность ЕС.

В апреле ЕС подготовил "дорожную карту" по запрету импорта российского газа до конца 2027 года.

"Дорожная карта" обяжет уже в июне предложить запрет на новые контракты на импорт российского газа и краткосрочные соглашения до конца текущего года.

В то же время в Еврокомиссии отвергли возможность возобновления закупок российского топлива после завершения войны, ведь это будет "исторической ошибкой" для Европы.

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