Еврокомиссия представила план полной остановки импорта газа и нефти из РФ до 2027 года

Европейская комиссия официально представила законодательное предложение для того, чтобы поэтапно прекратить импорт российского газа и нефти до конца 2027 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Еврокомиссии.

"Россия неоднократно пыталась шантажировать нас, используя энергию как оружие. Мы сделали четкий выбор: перекрыть этот поток и окончательно завершить эпоху российских ископаемых ресурсов в Европе", - заявила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Предложение предусматривает постепенный отказ от трубопроводного газа и сжиженного природного газа, происходящего из России или экспортируемого прямо или косвенно с территории РФ.

Также установлен график прекращения импорта российской нефти до конца 2027 года.

Согласно предложению, новые контракты на импорт российского газа будут запрещены с 1 января 2026 года.

Импорт по действующим краткосрочным контрактам будет прекращен до 17 июня 2026 года, за исключением газа, поступающего по трубопроводам во внутриконтинентальные страны по долгосрочным соглашениям - они будут разрешены до конца 2027 года.

Также будет запрещено заключение долгосрочных контрактов на использование терминалов LNG для клиентов из России или подконтрольных ей компаний.

Страны-члены ЕС будут обязаны представить четкие планы диверсификации энергоснабжения с конкретными этапами и мерами для поэтапного прекращения импорта российских энергоресурсов.

В Еврокомиссии отметили, что на сегодня Европа имеет достаточную инфраструктуру, хорошо интегрированный рынок газа и доступ к альтернативным поставщикам, что позволяет осуществить этот переход без существенного влияния на экономику или энергобезопасность.

Предложенный регламент также содержит встроенные механизмы гибкости, которые учитывают реалии рынка и одновременно обеспечивают правовую определенность для компаний.

Как отмечается, Европарламент и Совет ЕС рассмотрят это предложение в обычном законодательном порядке. Для его принятия в Совете ЕС требуется квалифицированное большинство.