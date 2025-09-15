ua en ru
В ЕС ответили на требование Трампа об отказе от российских энергоносителей

Понедельник 15 сентября 2025 13:41
UA EN RU
В ЕС ответили на требование Трампа об отказе от российских энергоносителей Фото: ЕС подтвердил постепенный отказ от российских энергоносителей (Getty Images)
Автор: Ірина Глухова

Европейский Союз уже постепенно отказывается от российского ископаемого топлива, как того требовал президент США Дональд Трамп в минувшие выходные.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главного спикера Европейской комиссии Паулы Пинью, которое приводит The Guardian.

"Постепенный отказ от российского ископаемого топлива - это то, что мы делаем и активно делаем уже несколько лет, с начала войны, с очень четкой дорожной картой. Теперь мы даже имеем законодательное предложение о прекращении поступления остального газа в ЕС", - отметила она.

По словам пресс-секретаря, ЕС активно работает над реализацией этого плана, и уже определен четкий механизм, как именно это будет происходить.

Пинью также подтвердила, что 19-й пакет санкций против России все еще находится в процессе подготовки и еще не был представлен государствам-членам.

ЕС отказывается от российского газа

Ранее Еврокомиссия официально вынесла на рассмотрение законопроект, который предусматривает поэтапный отказ от импорта российского газа и нефти до конца 2027 года.

После начала полномасштабной войны в Украине вопрос энергетической зависимости от РФ стал ключевым для ЕС, и российское топливо начали постепенно вытеснять с европейского рынка.

По данным СМИ, с начала вторжения доля российского газа в импорте ЕС снизилась с более 40% до около 19%.

Неделю назад Трамп в очередной раз призвал Европейский Союз отказаться от покупки российской нефти. По его мнению, это крайне необходимо, чтобы потенциальные санкции США против России были эффективными.

