В ЕС ответили на требование Трампа об отказе от российских энергоносителей

Европейский Союз уже постепенно отказывается от российского ископаемого топлива, как того требовал президент США Дональд Трамп в минувшие выходные.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главного спикера Европейской комиссии Паулы Пинью, которое приводит The Guardian .

"Постепенный отказ от российского ископаемого топлива - это то, что мы делаем и активно делаем уже несколько лет, с начала войны, с очень четкой дорожной картой. Теперь мы даже имеем законодательное предложение о прекращении поступления остального газа в ЕС", - отметила она.

По словам пресс-секретаря, ЕС активно работает над реализацией этого плана, и уже определен четкий механизм, как именно это будет происходить.

Пинью также подтвердила, что 19-й пакет санкций против России все еще находится в процессе подготовки и еще не был представлен государствам-членам.