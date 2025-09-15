У ЄС відповіли на вимогу Трампа щодо відмови від російських енергоносіїв

Європейський Союз вже поступово відмовляється від російського викопного палива, як того вимагав президент США Дональд Трамп минулими вихідними.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву головного речника Європейської комісії Паули Пінью, яку наводить The Guardian .

"Поступова відмова від російського викопного палива – це те, що ми робимо і активно робимо вже кілька років, з початку війни, з дуже чіткою дорожньою картою. Тепер ми навіть маємо законодавчу пропозицію щодо припинення надходження решти газу до ЄС", - зазначила вона.

За словами речниці, ЄС активно працює над реалізацією цього плану, і вже визначений чіткий механізм, як саме це буде відбуватися.

Пінью також підтвердила, що 19-й пакет санкцій проти Росії все ще перебуває у процесі підготовки і ще не був представлений державам-членам.