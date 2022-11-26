ua ru
Сб, 26 ноября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

ЕС возобновит переговоры о потолке цен на газ: названа дата

Новина українською →
Брюссель, Суббота 26 ноября 2022 00:45
ЕС возобновит переговоры о потолке цен на газ: названа дата Фото: ЕС возобновит переговоры о потолке цен на газ (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Министры энергетики стран ЕС возобновят переговоры об ограничении цен на газ в декабре.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter главы Минпромторга Чехии Йозефа Сикелы.

По его словам, новую дату удалось согласовать на совете министров энергетики в Брюсселе.

"Сегодня нам наконец-то удалось согласовать дату следующего внеочередного энергетического совета, на котором мы обсудим предложения по ограничению цены на газ. Мы вновь встретимся с коллегами 13 декабря", - сказано в сообщении.

Недавно РБК-Украина сообщало, что Европейская комиссия намерена предложить постановление об ограничении цен на газ до ключевой встречи министров энергетики 24 ноября.

Позже появилась информация о возможном переносе решения по потолку цен на 19 декабря.

Напомним, ранее Еврокомиссия предупредила страны ЕС о невозможности установления лимита цен на газ. После этого Reuters сообщало, что странам ЕС будет предложен механизм коррекции цен на газ, который нужен для сдерживания резких колебаний.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Санкции против России Газ
NEWS
Шмыгаль успокоил украинцев: помощи Запада хватит на пенсии и зарплаты в 2023
Шмыгаль успокоил украинцев: помощи Запада хватит на пенсии и зарплаты в 2023
DAILY
На стороне Кремля. Почему Венгрия помогает России в войне против Украины
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина На стороне Кремля. Почему Венгрия помогает России в войне против Украины