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Стеля цін на газ: в ЄС визначилися з датою поновлення переговорів

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Брюссель, Субота 26 листопада 2022 00:45
Стеля цін на газ: в ЄС визначилися з датою поновлення переговорів Фото: ЄС відновить переговори щодо стелі цін на газ (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Міністри енергетики країн ЄС відновлять переговори щодо обмеження цін на газ у грудні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter глави Мінпромторгу Чехії Йозефа Сікели.

За його словами, нову дату вдалося погодити на раді міністрів енергетики у Брюсселі.

"Сьогодні нам нарешті вдалося погодити дату наступної позачергової енергетичної ради, на якій ми обговоримо пропозиції щодо обмеження ціни на газ. Ми знову зустрінемося з колегами 13 грудня", - сказано в повідомленні.

Нещодавно РБК-Україна повідомляло, що Європейська комісія має намір запропонувати ухвалу про обмеження цін на газ до ключової зустрічі міністрів енергетики 24 листопада.

Пізніше з'явилася інформація про можливе перенесення рішення щодо стелі цін на 19 грудня.

Нагадаємо, раніше Єврокомісія попередила країни ЄС про неможливість встановлення ліміту цін на газ. Після цього Reuters повідомляло, що країнам ЄС буде запропоновано механізм корекції цін на газ, який потрібний для стримування різких коливань.

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