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Еврокомиссия предупредила страны ЕС о невозможности установить лимит цен на газ, - Reuters

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Брюссель, Вторник 08 ноября 2022 19:38
Еврокомиссия предупредила страны ЕС о невозможности установить лимит цен на газ, - Reuters Фото: Еврокомиссия предупредила страны ЕС о невозможности ввести лимит цен на газ (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

В Еврокомиссии предупредили страны-члены ЕС о том, что невозможно установить потолок цен на газ, который бы не повлиял на долгосрочные контракты, или надежность поставок.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Ранее лидеры ЕС в прошлом месяце договорились поручить исполнительной Европейской комиссии предложить временную структуру ЕС для ограничения цены на газ при производстве электроэнергии и временный динамический ценовой коридор для сделок с природным газом.

В поисках компромисса между странами, которые выступали за введение лимита цен на газ и их противников, были добавлены дополнительные условия, которые Еврокомиссия должна была проработать.

"Теперь Комиссия заявила, что невозможно иметь лимит цен на газ, который бы полностью соответствовал этим критериям", - сказал один из дипломатов, добавив, что послы стран ЕС в Брюсселе обсудят это в следующую пятницу.

Стоит отметить, что страны, которые требуют введения ограничения цен на газ, пригрозили заблокировать другие направления энергетической сделки, которая также включает в себя совместные закупки и разработку нового ценового ориентира, до тех пор, пока Еврокомиссия не представит твердую позицию касательно лимита цен на энергоносители.

Напомним, ранее стало известно, что в рамках восьмого пакета санкций Евросоюза против России был введен потолок цен на нефть из РФ.

Также мы писали, что ЕС готов изучить "временный динамический ценовой коридор" на газ из России.

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