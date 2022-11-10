Предлагают другой механизм. Еврокомиссия отказалась от ограничения цен на газ, - СМИ

Европейская комиссия отказалась от идеи ограничения максимальных цен на газ. В то же время, странам ЕС предложат механизм коррекции цен на газ, который необходим для сдерживания резких колебаний.

По данным Reuters, эти предложения Еврокомиссия официально представит уже завтра. Более 10 стран-членов ЕС поддерживают более жесткие меры, включающие ограничение максимальных цен на газ на фоне острого энергетического кризиса, который влечет за собой рекордно высокую инфляцию. Тем не менее Еврокомиссия, Германия и Нидерланды считают, что такое ограничение поставит под угрозу контракты с поставщиками. Также это может снизить стимулы к уменьшению потребления газа.

"Еврокомиссия сообщила странам Европейского союза, что всеобъемлющее жесткое ограничение цен на крупнейшем европейском газовом хабе TTF почти не повлияет на фактические цены, однако повлечет юридические риски и риски поставки топлива по действующим контрактам. Дипломаты отмечают, что риски преобладают преимущества", - говорится в сообщении.

Официальный представитель ЕС подтвердил, что Еврокомиссия на закрытой встрече с 27 национальными представителями в ЕС вместо ограничения цен предложит механизм коррекции рынка. Он будет предусматривать установку ценового коридора на TTF. По его словам, установление фиксированной цены не поставит под угрозу безопасность поставок. Он подчеркнул, что в настоящее время страны находятся в глобальной конкуренции по СПГ.

Reuters добавляет, что ряд стран ЕС, включая Польшу и Бельгию, которые в течение длительного времени выступали за более жесткие меры на рынке газа, возмущены предложением Еврокомиссии, поскольку она не оправдывает надежд на значительное снижение цен.