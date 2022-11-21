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Еврокомиссия может представить постановление об ограничении цен на газ до 24 ноября

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Понедельник 21 ноября 2022 16:09
Еврокомиссия может представить постановление об ограничении цен на газ до 24 ноября Фото: Еврокомиссия может представить постановление об ограничении цен на газ до 24 ноября (flickr.com)
Автор: Елизавета Драбкина

Европейская комиссия планирует предложить постановление об ограничении цен на газ до ключевой встречи министров энергетики 24 ноября.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Отмечается, что большинство государств-членов Евросоюза призывают к более активным действиям по сдерживанию стремительного роста цен на голубое топливо.

Напомним, ранее Еврокомиссия предупредила страны ЕС о невозможности установления лимита цен на газ.

После этого Reuters сообщало, что странам ЕС будет предложен механизм коррекции цен на газ, который нужен для сдерживания резких колебаний.

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