Еврокомиссия может представить постановление об ограничении цен на газ до 24 ноября
Фото: Еврокомиссия может представить постановление об ограничении цен на газ до 24 ноября (flickr.com)
Европейская комиссия планирует предложить постановление об ограничении цен на газ до ключевой встречи министров энергетики 24 ноября.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.
Отмечается, что большинство государств-членов Евросоюза призывают к более активным действиям по сдерживанию стремительного роста цен на голубое топливо.
Напомним, ранее Еврокомиссия предупредила страны ЕС о невозможности установления лимита цен на газ.
После этого Reuters сообщало, что странам ЕС будет предложен механизм коррекции цен на газ, который нужен для сдерживания резких колебаний.
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