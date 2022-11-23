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ЕС может отложить решение по потолку цен на газ: названы сроки

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Брюссель, Среда 23 ноября 2022 04:21
ЕС может отложить решение по потолку цен на газ: названы сроки Фото: ЕС может отложить решение по потолку цен на газ: названы сроки (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Страны Евросоюза все не смогли достичь соглашения по ограничению цен на газ, поэтому принятие решения могут отложить до следующего саммита ЕС, который планируется 19 декабря.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на La Repubblica.

Согласно планам руководства Евросоюза, потолок цены на газ вступает в силу при соблюдении двух условий.

Первое - если цена газа на протяжении не менее двух недель будет превышать на Амстердамской бирже 275 евро за МВт/ч (около 3 тысяч за 1 тысячу куб. м).

Второе - если разница с ценой на СПГ превышает 58 евро на протяжении периода не менее 10 дней.

Как указывает La Repubblica, даже в моменты пиковых цен эти два условия не были соблюдены одновременно.

Идея потолка цен на газ вызывает разногласия внутри Евросоюза: так, Франция выступает за эти меры, Германия - против. В случае, если лидеры Евросоюза одобрят предложенную схему, она вступит в силу с 1 января 2023 года.

Недавно РБК-Украина сообщало, что Европейская комиссия намерена предложить постановление об ограничении цен на газ до ключевой встречи министров энергетики 24 ноября.

Напомним, ранее Еврокомиссия предупредила страны ЕС о невозможности установления лимита цен на газ. После этого Reuters сообщало, что странам ЕС будет предложен механизм коррекции цен на газ, который нужен для сдерживания резких колебаний.

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