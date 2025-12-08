ЕС временно освободил пять стран от обязанности принимать мигрантов: что известно

Польша, Австрия, Хорватия, Чехия и Эстония временно не будут принимать мигрантов. Соответствующее решение принял Евросоюз.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Польское радио.
Министры европейских стран во время встречи в Брюсселе объяснили свое решение расходами Польши на охрану восточной границы с Беларусью. Кроме того, страна уже приняла большое количество беженцев из Украины.
Решение Евросоюза охватывает только 2026 год, однако дипломаты Польши и Европы считают, что оно будет продлено.
Польша долгое время добивалась исключения из механизма солидарности. Согласно правилам Евросоюза, страны-члены должны либо принять мигрантов, либо оплатить 20 тысяч евро за каждого человека в случае отказа.
Марцин Кирвинский, министр внутренних дел Польши, рассказал, что страна признана стороной, которая испытывает миграционное давление по поддержке Украины. Он также выразил надежду, что это решение будет действовать в течение многих лет.
Напомним, европейские страны согласовали более жесткие правила предоставления убежища и возвращения мигрантов. Таким образом, они открыли путь к принятию одной из самых масштабных миграционных реформ последних лет.
Решение предусматривает введение новой системы оценки заявлений на убежище, расширение списка "безопасных стран происхождения" и создание общих правил для возвращения мигрантов, которые не получили защиты в ЕС.
Отметим, что Украине после завершения войны придется привлекать трудовых мигрантов, ведь дефицит рабочей силы уже сейчас является критическим и будет только углубляться.
РБК-Украина также сообщало, что Ирландия сокращает срок бесплатного проживания украинцев и вводит новые финансовые условия для тех, кто работает.
В Британии планируют ввести радикальные изменения в предоставлении убежища. В них войдут предложения по ограничению срока пребывания беженцев в стране.