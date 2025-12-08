ЕС временно освободил пять стран от обязанности принимать мигрантов: что известно

Министры европейских стран во время встречи в Брюсселе объяснили свое решение расходами Польши на охрану восточной границы с Беларусью. Кроме того, страна уже приняла большое количество беженцев из Украины.

Решение Евросоюза охватывает только 2026 год, однако дипломаты Польши и Европы считают, что оно будет продлено.

Польша долгое время добивалась исключения из механизма солидарности. Согласно правилам Евросоюза, страны-члены должны либо принять мигрантов, либо оплатить 20 тысяч евро за каждого человека в случае отказа.

Марцин Кирвинский, министр внутренних дел Польши, рассказал, что страна признана стороной, которая испытывает миграционное давление по поддержке Украины. Он также выразил надежду, что это решение будет действовать в течение многих лет.