ЕС одобрил план постепенного отказа от российского газа до 2027 года

Фото: ЕС одобрил план постепенного отказа от российского газа до 2027 года (Getty Images)
Автор: Ірина Глухова

Послы Европейского союза одобрили план блока по постепенному отказу от всего импорта российского газа до осени 2027 года.

Об этом заявил представитель председательства Дании в ЕС, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News.

Согласно договору, о котором было объявлено на прошлой неделе в Брюсселе, ЕС прекратит импорт российского сжиженного природного газа до конца 2026 года и трубопроводного газа до конца сентября 2027 года.

В то же время запрет еще требует официального одобрения министров стран-членов и Европейского парламента, прежде чем вступит в силу.

Ожидается, что соглашение получит поддержку большинства, несмотря на оппозицию Венгрии и Словакии.

Как заявила на прошлой неделе глава внешней политики ЕС Кая Каллас, соглашение "положит конец энергетическому шантажу Москвы и поможет сократить доходы, которые подпитывают ее войну".

Использование российского газа в ЕС сократилось с 45% импорта до начала полномасштабного вторжения в 2022 году до примерно 12% в октябре 2025 года.

 

Отказ ЕС от российского газа

Напомним, в мае 2022 года Еврокомиссия представила план REPowerEU, который имеет целью полностью прекратить импорт российской нефти и газа странами ЕС до 2027 года.

Среди ключевых мероприятий - диверсификация поставок энергоносителей от других государств и создание механизма совместных закупок. Этот механизм будет вести переговоры и заключать контракты на газ от имени государств-членов, которые к нему присоединятся.

Против плана выступали Словакия и Венгрия. В частности, в июле 2025 года Словакия заблокировала принятие 18-го пакета санкций ЕС против России из-за REPowerEU, аргументируя это угрозой для своей экономики и энергетической безопасности.

В сентябре премьер Венгрии Виктор Орбан в очередной раз заявил, что его страна не откажется от российского газа и на это есть две причины.

Несмотря на это, 20 октября Совет ЕС большинством голосов поддержал запуск механизма REPowerEU, который предусматривает поэтапный отказ Евросоюза от российского ископаемого топлива.

А 3 декабря ЕС согласовал окончательные правила поэтапного отказа от импорта российского природного газа.

