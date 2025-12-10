ЕС одобрил план постепенного отказа от российского газа до 2027 года

Послы Европейского союза одобрили план блока по постепенному отказу от всего импорта российского газа до осени 2027 года.
Об этом заявил представитель председательства Дании в ЕС, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News.
Согласно договору, о котором было объявлено на прошлой неделе в Брюсселе, ЕС прекратит импорт российского сжиженного природного газа до конца 2026 года и трубопроводного газа до конца сентября 2027 года.
В то же время запрет еще требует официального одобрения министров стран-членов и Европейского парламента, прежде чем вступит в силу.
Ожидается, что соглашение получит поддержку большинства, несмотря на оппозицию Венгрии и Словакии.
Как заявила на прошлой неделе глава внешней политики ЕС Кая Каллас, соглашение "положит конец энергетическому шантажу Москвы и поможет сократить доходы, которые подпитывают ее войну".
Использование российского газа в ЕС сократилось с 45% импорта до начала полномасштабного вторжения в 2022 году до примерно 12% в октябре 2025 года.
Напомним, в мае 2022 года Еврокомиссия представила план REPowerEU, который имеет целью полностью прекратить импорт российской нефти и газа странами ЕС до 2027 года.
Среди ключевых мероприятий - диверсификация поставок энергоносителей от других государств и создание механизма совместных закупок. Этот механизм будет вести переговоры и заключать контракты на газ от имени государств-членов, которые к нему присоединятся.
Против плана выступали Словакия и Венгрия. В частности, в июле 2025 года Словакия заблокировала принятие 18-го пакета санкций ЕС против России из-за REPowerEU, аргументируя это угрозой для своей экономики и энергетической безопасности.
В сентябре премьер Венгрии Виктор Орбан в очередной раз заявил, что его страна не откажется от российского газа и на это есть две причины.
Несмотря на это, 20 октября Совет ЕС большинством голосов поддержал запуск механизма REPowerEU, который предусматривает поэтапный отказ Евросоюза от российского ископаемого топлива.
А 3 декабря ЕС согласовал окончательные правила поэтапного отказа от импорта российского природного газа.