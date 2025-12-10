ЕС одобрил план постепенного отказа от российского газа до 2027 года

Согласно договору, о котором было объявлено на прошлой неделе в Брюсселе, ЕС прекратит импорт российского сжиженного природного газа до конца 2026 года и трубопроводного газа до конца сентября 2027 года.

В то же время запрет еще требует официального одобрения министров стран-членов и Европейского парламента, прежде чем вступит в силу.

Ожидается, что соглашение получит поддержку большинства, несмотря на оппозицию Венгрии и Словакии.

Как заявила на прошлой неделе глава внешней политики ЕС Кая Каллас, соглашение "положит конец энергетическому шантажу Москвы и поможет сократить доходы, которые подпитывают ее войну".

Использование российского газа в ЕС сократилось с 45% импорта до начала полномасштабного вторжения в 2022 году до примерно 12% в октябре 2025 года.