ЄС схвалив план поступової відмови від російського газу до 2027 року

Згідно з угодою, про яку було оголошено минулого тижня в Брюсселі, ЄС припинить імпорт російського зрідженого природного газу до кінця 2026 року та трубопровідного газу до кінця вересня 2027 року.

Водночас заборона ще потребує офіційного схвалення міністрів країн-членів та Європейського парламенту, перш ніж набуде чинності.

Очікується, що угода отримає підтримку більшості, попри опозицію Угорщини та Словаччини.

Як заявила минулого тижня голова зовнішньої політики ЄС Кая Каллас, угода "покладе край енергетичному шантажу Москви та допоможе скоротити доходи, які підживлюють її війну".

Використання російського газу в ЄС скоротилося з 45% імпорту до початку повномасштабного вторгнення у 2022 році до приблизно 12% у жовтні 2025 року.