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США впервые передадут Украине активы российских олигархов: на что потратят

Четверг 07 сентября 2023 04:50
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США впервые передадут Украине активы российских олигархов: на что потратят Фото: госсекретарь США Энтони Блинкен (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Соединенные Штаты в ближайшее время впервые передадут Украине активы, которые были конфискованы у российских олигархов.

Об этом заявил Госсекретарь США Энтони Блинкен, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его пресс-конференцию.

"Кроме потребностей безопасности Украины, мы впервые передаем Украине активы, конфискованные у попавших под санкции российских олигархов, которые теперь будут использованы для поддержки украинских ветеранов", - заявил Госсекретарь США.

По его словам, за развязанную Россией войну должны заплатить те, кто поддерживал президента РФ Владимира Путина

Визит Блинкена в Украину

Напомним, сегодня, 6 сентября, глава Государственного департамента США Энтони Блинкен находится с рабочим визитом в Киеве. Он уже успел почтить память погибших в войне с Россией украинских воинов.

В ходе визита госсекретарь провел встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским и министром иностранных дел Дмитрием Кулебой.

Также, Блинкен провел встречу с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой. Они обсудили возможные поставки дальнобойных ракет ATACMS.

Госсекретарь США также анонсировал новые пакеты военной помощи. Впервые информация о новом пакете помощи Украине от США, привезенном Блинкеном, появилась сегодня в СМИ.

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