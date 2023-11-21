Конфискованные на Западе активы РФ должны стать ресурсом для восстановления Украины, - Шмыгаль

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на премьер-министра Дениса Шмыгаля.

Он отметил, что правительство постоянно ищет ресурсы для того, чтобы восстанавливать Украину от последствий вторжения РФ.

"Главным ресурсом для украинского восстановления должна стать конфискация замороженных на Западе российских активов. Работаем над тем, чтобы принцип "Россия заплатит" претворился в жизнь уже в следующем году", - сказал он.

Кроме того, был создан "Совет реестра ущерба" - это механизм для восстановления Украины после вторжения. Он будет состоять из трех компонентов:

реестр, где будут зафиксированы убытки;

комиссия по рассмотрению претензий о компенсациях;

компенсационный фонд, из которого будут производиться выплаты.

Наполняться фонд будет с компенсированных активов РФ – это около 300 миллиардов суверенных активов.

Конфискация российских активов

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль рассказал, что наше государство вместе с партнерами работает над созданием возможности конфисковать замороженные российские активы, в том числе и государственные, в странах-союзниках. Эти средства должны отправить на восстановление Украины. В настоящее время речь идет о почти 500 млн долларов.

По данным Bloomberg, в ЕС изучается процедура конфискации 200 млрд евро замороженных активов российского центрального банка, однако там столкнулись с юридическими препятствиями.

США готовы конфисковать активы РФ

Напомним, недавно госсекретарь США Энтони Блинкен подтвердил, что Украине впервые передадут конфискованные у российских подсанкционных олигархов активы.

По его словам, деньги будут направлены в поддержку украинских ветеранов. Это первый шаг США по вопросу передачи Украине замороженных российских активов.

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