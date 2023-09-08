Счет за войну. Как Украине взыскать с России компенсацию и почему Запад пока медлит

Как украинские власти хотят получить зарубежные активы РФ, на что их планируется потратить и готовы ли партнеры конфисковать российские деньги и передать их Украине, – в материале РБК-Украина ниже.

По состоянию на февраль 2023 года размер ущерба, нанесенного Украине российской агрессией, оценивался более чем в 750 миллиардов долларов. И это без учета последствий подрыва Каховского водохранилища войсками РФ. И понятно, что с каждым днем, с каждым российским обстрелом, каждым ракетным ударом или "прилетом" дронов размер этого ущерба только растет.

Восстанавливаться после боевых действий Украине уже сегодня помогают международные партнеры, оказывающие финансовую поддержку. Но было бы справедливо, чтобы нанесенный войной ущерб покрывал агрессор, например, путем репараций.

Репарации – это компенсационная выплата агрессора за ущерб, причиненный другому государству. История знает ряд случаев, когда страна-агрессор была вынуждена платить репарации. Например, выплаты Ирака перед Кувейтом или компенсации со стороны Германии после Первой и Второй мировых войн.

Однако Украине не подходит этот вариант, и на это есть несколько причин. Во-первых, о репарациях, как правило, договариваются по завершению войны и на основе двух- или многостороннего международного договора. Это может быть соглашение между сторонами конфликта или решение Совета безопасности ООН. Достичь такой договоренности с Россией, безусловно, будет сложно. Да и на Совбез ООН, среди постоянных членов которого сама же РФ, можно не рассчитывать.

Украина не рассчитывает получить репарации от РФ (фото: Getty Images)

К тому же, деньги на восстановление Украине нужны уже сейчас, а выплаты репараций (если и удастся их добиться) могут выплачиваться не просто годами, а и вообще десятилетиями. Германия завершила выплату репараций за Первую мировую войну только в 2010 году, а Ираку на выплату всего долга перед Кувейтом понадобилось более 30 лет.

Поэтому в Украине нашли альтернативу репарациям – конфискация иностранных российских активов, замороженных из-за войны, и передача их Украине. Это позволит получить средства на восстановление уже сейчас, не дожидаясь завершения войны, пояснила РБК-Украина заместитель министра юстиции Ирина Мудра.

"Во-первых, мы не желаем ждать окончания войны, потому что мы не знаем, когда она закончится. Во-вторых, мы настаиваем, что компенсацию должны получить жертвы, а государство – такая же жертва, как и физическое или юридическое лицо. Поэтому мы предложили концепцию создания Международного компенсационного механизма", – отметила замминистра.

Репарации по-украински

Предложенный Украиной и поддержанный Генассамблеей ООН компенсационный механизм состоит из Международного реестра убытков (который уже создан), специальной международной комиссии, рассматривающей заявки на выплату компенсаций, а также компенсационного фонда, который должен в первую очередь наполняться российскими активами. А средства из фонда будут идти как на восстановление Украины, так и на компенсации непосредственным пострадавшим от войны.

Создание этого механизма, как отмечает Мудра, происходит уже сейчас, в частности, Реестр ущерба должен заработать уже в начале следующего года. То есть, пострадавшие от российской агрессии уже смогут обращаться к нему с заявками.

Самый главный вопрос в этой истории – это наполнение компенсационного фонда. Главным "донором" этого фонда должна стать Россия, то есть замороженные зарубежные активы российского Центробанка. Однако международное право предусматривает конфискацию суверенных активов того или иного государства только на основе решений ЕСПЧ, Международного суда ООН или Международного уголовного суда.

Украина разработала собственный механизм конфискации активов РФ (фото: cbr.ru)

Суды с РФ, как показывает практика, занимают не один год времени, поэтому Украине такой сценарий вряд ли подойдет. А конфисковать российские активы без правовой основы ни одна страна не решится, потому что успешное обжалование такого решения в суде будет серьезным репутационным ударом по этой стране. Поэтому Украина, по словам Мудрой, предложила международное соглашение, которое должно стать основой для законной конфискации активов РФ.

"Очень важно, что ГА ООН в ноябре 2022 года поддержала создание компенсационного механизма. А это значит, что следующим шагом после Реестра ущерба будет компенсационная комиссия. Эта комиссия будет создана на основании многостороннего международного соглашения. Те государства, которые присоединились к созданию реестра и поддержали резолюцию ГА ООН смогут заключить такое соглашение, которое создаст комиссию и фонд", – объяснила изданию Мудра.

Чтобы конфисковать российские суверенные активы и передать их в компенсационный фонд, странам нужно внести соответствующие изменения в свое национальное законодательство. Но эти изменения должны соответствовать нормам международного права, поэтому никто не спешит с решениями.

"За год времени в двустороннем порядке страны не шли на то, чтобы менять свое законодательство для конфискации активов РФ. Все ждут нормы международного права. И это международное соглашение и выступит "зонтиком", который позволит внести эти изменения", – отметила замминистра в разговоре с изданием.

Временное решение

Внедрение украинского компенсационного механизма, как отметила Мудра, займет до года, а поскольку средства на восстановление Украины нужны уже сейчас, в мире ведется работа над временными решениями. В частности, в Европейском союзе.

В ноябре 2022 года Еврокомиссия заявила о намерениях использовать российские активы, замороженные в ЕС, на компенсацию нанесенного войной Украине ущерба. "С нашими партнерами мы позаботимся о том, чтобы Россия заплатила за вызванное ею опустошение с помощью замороженных средств олигархов и активов своего Центробанка", – говорила тогда президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

ЕС работает над механизмом использования активов РФ для помощи Украине (фото: Getty Images)

Дело в том, что замороженные активы российского Центробанка продолжают приносить прибыль. По данным депозитария Euroclear (в котором заморожено 180 млрд евро российских активов), в 2022 году прибыль от таких активов составила 822 млн евро, а в первой половине 2023 года – 1,74 млрд евро.

"Теоретически эти средства могли бы использоваться до того момента, когда будет создан компенсационный механизм. До этого времени, конечно, такой прибылью можно было бы пользоваться, ее можно было бы отдавать Украине", – отмечает Мудра.

После заявления фон дер Ляйен в ноябре Еврокомиссия принялась искать законные пути для реализации этой инициативы. Было известно о двух возможных сценариях: реинвестирование в Украину прибыли от замороженных активов РФ или же введение специального налога на эту прибыль. Первый вариант оказался более сложным, к тому же, не был поддержан Германией и Европейским Центробанком. Второй – получил право на существование.

После саммита Европейского совета, состоявшегося в конце июня этого года, в СМИ появились сообщения о том, что лидеры государств-членов ЕС поддержали введение налога на прибыль от замороженных российских активов. К такому шагу еще в мае прибегло правительство Бельгии, которое перечислило на помощь Украине 92 миллиона евро налоговых поступлений, собранных с замороженных активов РФ. Половина этой суммы, кстати, была предназначена для военной помощи.

Ожидалось, что летом Еврокомиссия выйдет с официальным заявлением, в котором объяснит, как будет работать общеевропейский механизм. Однако впоследствии его представление было отложено на осень. В комментарии РБК-Украина официальный представитель Еврокомиссии отметил, что в настоящее время все еще продолжаются дискуссии с государствами-членами ЕС по поводу способа использования российских активов, но они продвигаются.

"Мы работаем с испанским председательством по изучению поэтапного подхода. Мы поддерживаем эти дискуссии общим неофициальным документом ЕК и Службы внешних дел ЕС, который мы подали на рассмотрение председательства в конце июля. Мы готовы представить юридическое предложение с учетом этих дискуссий", – сказал представитель Еврокомиссии.

Пока точно неизвестно, до какого решения в конце концов придут в Евросоюзе. Тем не менее, американское агентство Bloomberg на днях ознакомилось с проектом документа об этом механизме и рассказало, что планирует Еврокомиссия. По данным агентства, Еврокомиссия предложит лидерам ЕС переводить доходы от российских активов в бюджет ЕС как внешние целевые доходы.

Еврокомиссия скоро представит свою инициативу по активам РФ (фото: Getty Images)

Ожидается, что замороженные активы российского Центрального банка могут принести около 3 млрд евро прибыли. Вероятно, таким образом, Еврокомиссия хочет перекрыть расходы из бюджета Евросоюза на восстановление Украины, не передавая при этом вырученные от российских активов средства непосредственно украинской стороне.

Таким образом Евросоюз может избежать "головной боли", связанной с реакцией РФ, и в то же время не нарушит нормы международного права, поскольку российские суверенные активы останутся неприкосновенными (по крайней мере, пока не появится предложенное Украиной международное соглашение).

Канада и США

В дальнейшем в вопросе конфискации российских активов, как ни странно, продвинулась Канада, которая первой из всех стран разработала и утвердила на национальном уровне соответствующий механизм. Канада еще в прошлом году определила четкие основания для конфискации иностранного имущества, среди которых, в частности, серьезные нарушения международного мира и безопасности, а также грубые и систематические нарушения прав человека, совершенные в иностранном государстве.

Конфисковывать Канада планирует как имущество других государств, так и частные активы. Среди целей, на которые могут быть использованы конфискованные активы, восстановление иностранного государства и возмещение жертвам серьезного нарушения международного мира и безопасности или грубых и систематических нарушений прав человека.

Первым конфискованным имуществом в рамках этого канадского механизма должен стать транспортный самолет Ан-124 российской авиакомпании "Волга-Днепр", который передадут Украине. О таких намерениях объявил канадский премьер Джастин Трюдо во время пребывания в Киеве. Правительство Канады также намерено конфисковать и направить на помощь Украине 26 млн долларов арестованных активов российского олигарха Романа Абрамовича.

Передать Украине конфискованные российские активы хотят и Соединенные Штаты. В феврале этого года американский суд разрешил конфисковать более 5 млн долларов активов российского бизнесмена Константина Малофеева, обвиненного в нарушении санкций США, введенных за поддержку оккупации Крыма в 2014 году. Это стало первым подобным решением в истории Соединенных Штатов.

США могут передать Украине деньги российского олигарха (фото: Getty Images)

Сейчас, по словам Мудрой, продолжается процедура принятия решения госсекретарем США Энтони Блинкеном о передаче конфискованных активов российского олигарха Украине. "Мы ведем разговор, чтобы эти средства были первым траншем в фонд. Это будет хороший шаг, который покажет другим странам, что фонд и комиссия должны быть. Это наше предложение и сейчас в США его обсуждают", – отметила она.

Передачу конфискованных активов российских олигархов Украине подтвердил на днях и сам Блинкен. По его словам, эти активы будут использованы для поддержки украинских ветеранов. "За это должны заплатить те, кто спровоцировал захватническую путинскую войну", – объяснял Блинкен на пресс-конференции в Киеве.

Также в середине июня в Палате представителей и Сенате США был представлен двухпалатный законопроект по использованию российских суверенных активов для помощи Украине. Документ должен разрешить конфискацию российских активов в США, а также запустить создание международного механизма компенсации ущерба, нанесенного Украине российской агрессией.

Инициатива американских законодателей похожа на то, что предлагает Киев, и предусматривает создание международного фонда, в который США вместе с партнерами будут направлять конфискованные российские активы, которые в дальнейшем будут идти на восстановление Украины или гуманитарную помощь украинскому народу.

По данным РБК-Украина, такое сходство связано с тем, что американский законопроект писался в тесной координации с украинской стороной. Ожидается, что активизация работы по этому законопроекту в США начнется осенью этого года, но сколько будет длиться весь процесс и будет ли одобрен, спрогнозировать сложно.

Вашингтон и на словах, и на практике демонстрирует желание работать над конфискацией активов РФ с целью дальнейшей передачи их Украине, отмечает Мудра. В то же время США вместе с Британией и Францией являются активными участниками дискуссии по поводу украинского компенсационного механизма.

"Сейчас стоит вопрос не о том, стоит или не стоит конфисковывать активы, а стоит вопрос, какие юридические основания использовать, чтобы можно было это реализовать. Сейчас вопрос только в поиске правильных юридических оснований", – пояснила она.

Компенсация частных активов

По состоянию на сегодняшний день на Западе заморожено около 300-350 млрд долларов Центрального банка России. В то же время, общий размер замороженных активов подсанкционных российских бизнесменов и олигархов колеблется, по разным данным, от 30 до 100 млрд долларов.

На Западе миллиарды долларов замороженных активов российского бизнеса (фото: Getty Images)

Как говорят в Минюсте, в первую очередь Украина хочет получить российские суверенные активы. Как ни странно, это сделать проще, чем конфисковать активы российского бизнеса, а затем использовать их для наполнения фонда. Дело в том, что активы бизнесменов могут быть чем угодно – яхтами, самолетами, квартирами, ценными бумагами и т.д. А в компенсационный фонд будут поступать исключительно деньги, поэтому сначала яхты или самолеты нужно продать, потом уплатить разные налоги, и уже средства, которые после этого останутся, попадут в фонд.

"Конечно мы бы хотели получить и суверенные активы, и частные, но наиболее быстро фонд можно наполнить деньгами Центробанка РФ. Мы должны прежде всего найти возможность конфисковать эти средства, не покидая идею конфискации частных активов. Но это более сложный вопрос, потому что защита права собственности является достаточно чувствительным вопросом для некоторых юрисдикций. Они к этому очень осторожно относятся и неохотно даже идут обсуждать такой вопрос. В отличие от конфискации суверенных средств РФ", – отметила Мудра.

Однако на частные российские активы нацелилось правительство Британии, которое с начала российского вторжения заморозило более 20 млрд долларов РФ и ввело санкции против более 1550 россиян. В июне этого года глава британского МИД Джеймс Клеверли предложил новое законодательство, позволяющее россиянам "пожертвовать" собственные замороженные активы на восстановление Украины.

"Это будет добровольный процесс, с помощью которого попавшие под санкции лица смогут подать заявку на разблокирование средств специально для поддержки восстановления и реконструкции Украины", – говорилось тогда в заявлении британского министра.

Если же российские олигархи и бизнесмены не хотят передавать свои активы Украине, то они будут заморожены в Британии, пока Россия не компенсирует Украине все убытки, причиненные агрессией. В настоящее время инициатива Клеверли является лишь предложением и не имеет юридической силы, однако может стать основой будущего британского механизма.

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В целом Украина продолжает упорно работать над тем, чтобы компенсировать ущерб от войны за счет российских активов. Конечно, украинским властям предстоит еще много работы и сложностей, которые могут возникать на этом пути. Однако Киев настроен оптимистично и рассчитывает запустить компенсационный механизм как можно скорее.