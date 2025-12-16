ua en ru
Страхи ЕС про замороженные российские активы навязаны Москвой, - Сибига

Европа, Вторник 16 декабря 2025 22:46
UA EN RU
Страхи ЕС про замороженные российские активы навязаны Москвой, - Сибига Фото: министр иностранных дел Украины Андрей Сибига (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Марина Балабан

Украина считает безосновательными опасения про финансовые и юридические риски, связанные с предоставлением "репарационного кредита" за счет замороженных российских активов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Euractiv.

Издание цитирует министра иностранных дел Украины в соцсети Х, который утверждает, что риски, на которые ссылаются отдельные страны ЕС, в значительной степени основываются на российской дезинформации.

"Ни одна из этих угроз не является правдоподобной, и большинство этих опасений абсолютно безосновательны. Москва просто продает страх, как она обычно делает перед серьезными шагами по противодействию своей агрессии", - считает Сибига.

Глава МИД призвал лидеров Европейского Союза согласиться на использование замороженных российских активов, которые хранятся преимущественно в бельгийском депозитарии Euroclear, для предоставления Украине "репарационного кредита". Этот вопрос станет предметом дискуссий во время саммита ЕС в четверг, 18 декабря.

Германия и ряд других стран поддерживают создание кредитной схемы объемом 210 млрд евро. В то же время Бельгия, которую поддерживают Италия, Болгария и Мальта, выступает против, заявляя о слишком высоких финансовых и юридических рисках.

В частности, бельгийские власти опасаются, что в случае будущего судебного решения в пользу России стране придется самостоятельно покрывать возможные убытки. Брюссель настаивает, что все государства-члены ЕС должны нести одинаковые риски.

Сибига назвал это "вопросом справедливости" и подчеркнул, что механизмы, предложенные Европейской комиссией, являются юридически взвешенными.

"Эти механизмы являются юридически обоснованными, морально правильными и справедливыми с точки зрения распределения рисков. Мы призываем все государства-члены ЕС сделать этот важный стратегический шаг уже на этой неделе", - заявил министр.

Срок рассмотрения "репарационного кредита"

Как сообщалось, 16 декабря депутаты Европарламента решили применить ускоренную процедуру для рассмотрения предложения о "репарационном кредите" для Украины.

В сообщении Европарламента говорится, что деньги от "репарационного кредита" планируют направить на поддержку финансовых потребностей Украины и ее государственного бюджета, включая военные возможности, а также оборонную промышленность страны и ее интеграцию в европейскую оборонно-промышленную базу.

Решение о "репарационном кредите" должно быть одобрено лидерами стран-членов ЕС на саммите, который состоится 18-19 декабря.

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига назвал пять причин, почему решение о "репарационном кредите" необходимо принять сейчас. Больше об этом - в материале РБК-Украина.

