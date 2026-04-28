ЕС разрабатывает "жесткий" пакет санкций против России, - глава МИД Эстонии
Страны Евросоюза начали подготовку нового, уже 21-го пакета санкций против России. Основным вектором новых экономических ограничений станут энергоносители.
Об этом заявил глава МИД Эстонии Маргус Цахкна, сообщает РБК-Украина со ссылкой на ERR.
"Наиболее критичными, бесспорно, являются будущие пакеты санкций. 20-й пакет санкций принят, 21-й готовится, и он будет достаточно жестким, особенно в отношении энергоносителей", - заявил глава МИД Эстонии.
Как отметил Цахкна, в рамках войны в Иране Соединенные Штаты, наоборот, снизили давление на санкцию на Россию и, фактически, на Индию, через которую это влияет на и Россию.
"Эти события сейчас нельзя назвать положительными", - подчеркнул министр иностранных дел.
Санкции против России и их последствия
Напомним, 25 апреля Европейский Союз ввел запрет на закупку российского сжиженного природного газа (СПГ) на спотовом рынке. Это решение принято на фоне войны в Иране и нестабильности на энергорынках.
Также ранее украинская сторона активизировала усилия по ограничению энергетических прибылей агрессора.
В частности, посол Украины в США Ольга Стефанишина призвала администрацию Дональда Трампа вернуть жесткие санкции против российской нефти, отметив, что это выгодно не только Украине, но и Соединенным Штатам для сдерживания влияния РФ и Ирана.
Кроме того, по данным аналитиков Bloomberg, российская экономика сейчас находится в критическом состоянии. Несмотря на ситуативные скачки цен на энергоносители из-за военных действий на Ближнем Востоке, сверхприбыли от нефти больше не способны спасти РФ от рецессии из-за глубоких структурных проблем и последствий международной изоляции.