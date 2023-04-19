ЕС разрабатывает санкции против олигархов, готовивших переворот в Молдове, - СМИ

"Предполагается введение запрета на въезд и замораживание активов для организаций или органов, угрожающих демократии и международному праву в Молдове", - говорится в материале.

Отмечается, что Румыния впервые предложила этот шаг в феврале на фоне предупреждений о том, что РФ ранее скрытно финансировала протесты и обучала диверсантов. Во время последнего протеста правоохранители Молдовы узнали, что в марте 80 малообеспеченных несовершеннолетних были доставлены в Турцию на три дня. Их должны были научить, как нападать на правоохранительные органы во время массовых беспорядков.

Речь идет о подрыве процедуры выборов, поддержке антиправительственных митингов или дополнительных актов насилия. Санкции будут нацелены на двух олигархов - Илана Шора и Владимира Плахотнюка, которых власти в Молдове объявили лидерами госпереворота.

Шор, проживающий в Израиле, финансирует пророссийский митинг в Молдове, которые уже несколько месяцев организуются и проводятся в столице страны. Плахотнюк живет в Турции и его вместе с Шором обвинили в хищении 1 миллиарда долларов из банков Молдовы.