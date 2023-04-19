ЕС разрабатывает санкции против олигархов, готовивших переворот в Молдове, - СМИ

ЕС начал разрабатывать санкции против олигархов, которые готовили государственный переворот в Молдове и хотели свергнуть президента Маю Санду.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на EUobserver.
"Предполагается введение запрета на въезд и замораживание активов для организаций или органов, угрожающих демократии и международному праву в Молдове", - говорится в материале.
Отмечается, что Румыния впервые предложила этот шаг в феврале на фоне предупреждений о том, что РФ ранее скрытно финансировала протесты и обучала диверсантов. Во время последнего протеста правоохранители Молдовы узнали, что в марте 80 малообеспеченных несовершеннолетних были доставлены в Турцию на три дня. Их должны были научить, как нападать на правоохранительные органы во время массовых беспорядков.
Речь идет о подрыве процедуры выборов, поддержке антиправительственных митингов или дополнительных актов насилия. Санкции будут нацелены на двух олигархов - Илана Шора и Владимира Плахотнюка, которых власти в Молдове объявили лидерами госпереворота.
Шор, проживающий в Израиле, финансирует пророссийский митинг в Молдове, которые уже несколько месяцев организуются и проводятся в столице страны. Плахотнюк живет в Турции и его вместе с Шором обвинили в хищении 1 миллиарда долларов из банков Молдовы.
Ранее сообщалось, что послы Европейского союза на этой неделе одобрят санкции против лиц и компаний, пытающихся дестабилизировать ситуацию в Молдове.
Президент Молдовы Мая Санду заявила, что Россия всеми силами пытается установить пророссийские власти в Молдове, чтобы использовать территорию страны в войне против Украины, как Кремль уже использует территорию Беларуси.
До этого украинская разведка перехватила российский план по разрушению политической ситуации в Молдове, целью которого было разрушение Москвой демократического порядка этой страны и захват власти.
В свою очередь, Служба разведки и безопасности Молдовы (СИБ) подтвердила получение информации от украинской разведки о планах России по разрушению политической ситуации в стране.
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