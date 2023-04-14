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Послы ЕС на следующей неделе одобрят санкции против лиц, пытающихся дестабилизировать Молдову

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Пятница 14 апреля 2023 17:16
Послы ЕС на следующей неделе одобрят санкции против лиц, пытающихся дестабилизировать Молдову Фото: Послы ЕС на следующей неделе одобрят санкции против лиц, пытающихся дестабилизировать Молдову (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Послы Европейского союза на следующей неделе одобрят санкции против лиц и компаний, которые пытаются дестабилизировать ситуацию в Молдове.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение журналиста "Радио Свобода" Рикарда Йозвяка в Twitter.

"На следующей неделе послы ЕС должны дать зеленый свет новому режиму санкций, направленных против лиц и организаций, пытающихся дестабилизировать Молдову. Министры иностранных дел ЕС должны утвердить рамки на встрече 24 апреля. Имена будут добавлены позже", - написал он.

Напомним, президент Молдовы Майя Санду заявила, что Россия всеми силами пытается установить пророссийские власти в Молдове, чтобы использовать территорию страны в войне против Украины, как Кремль уже использует территорию Беларуси.

До этого украинская разведка перехватила российский план по разрушению политической ситуации в Молдове, целью которого было разрушение Москвой демократического порядка этой страны и захват власти.

В свою очередь, Служба разведки и безопасности Молдовы (СИБ) подтвердила получение информации от украинской разведки о планах России по разрушению политической ситуации в стране.

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