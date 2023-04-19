ЄС розробляє санкції проти олігархів, які готували переворот у Молдові, - ЗМІ

"Передбачається запровадження заборони на в'їзд та заморожування активів для організацій чи органів, які загрожують демократії та міжнародному праву в Молдові", - йдеться у матеріалі.

Зазначається, що Румунія вперше запропонувала цей крок у лютому на тлі попереджень розвідки про те, що РФ раніше не публічно фінансувала протести та навчала диверсантів. Під час останнього протесту правоохоронці Молдови дізналися, що у березні 80 малозабезпечених неповнолітніх було доставлено до Туреччини на три дні. Їх мали навчити, як нападати на правоохоронні органи під час масових заворушень.

Мова йде про підрив процедури виборів, підтримку антиурядових мітингів чи додаткових актів насильства. Санкції будуть націлені на двох олігархів - Ілана Шора та Володимира Плахотнюка, яких влада в Молдові оголосила лідерами держперевороту.

Шор, який проживає в Ізраїлі, фінансує проросійський мітинг у Молдові, які вже протягом кількох місяців організовуються і проводяться в столиці країни. Плахотнюк живе в Туреччині і його разом із Шором звинуватили у розкраданні 1 мільярда доларів із банків Молдови.