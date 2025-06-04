ЕС может продлить защиту украинских беженцев до 2027 года, - Bloomberg

Европейский Союз может продлить действие директивы о временной защите украинских беженцев до марта 2027 года. Этот механизм позволит миллионам украинцев оставаться в странах ЕС.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg .

Европейская комиссия внесла предложение о продлении действия правовой базы, известной как "Директива о временной защите для украинских беженцев", до 4 марта 2027 года.

Заметим, что данная директива, впервые вступила в силу в марте 2022 года. Именно тогда она позволила перемещенным украинцам оставаться в государствах-членах ЕС без прохождения официальной процедуры предоставления убежища.

По данным ЕС, воспользовались этой мерой уже более 4,3 миллиона беженцев. Сейчас они имеют разрешения на проживание и доступ к работе, образованию и здравоохранению во всем блоке из 27 стран.

Ранее сегодня в Брюсселе комиссар блока по вопросам внутренних дел и миграции Магнус Бруннер вместе с вице-премьер-министром Украины Алексеем Чернышевым объявили об этом предложении.

Изначально предполагалось, что механизм продлится максимум три года, но ранее Комиссия уже продлила его действие до марта 2026 года.

Издание пишет, что учитывая обострение войны в Украине, Комиссия обратилась к государствам-членам с просьбой начать подготовку к постепенной отмене системы временной защиты, рассмотрев другие пути для беженцев в блоке.

Это включает помощь украинцам в переходе к более стабильным правовым статусам для тех, кто, возможно, захочет остаться после окончания действия директивы, или планирование дальнейшего добровольного возвращения украинцев в родную страну.