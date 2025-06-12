Беженцы в Европе. Новые данные показали, где украинцев стало больше, а откуда - массово выехали

В странах ЕС находится 4,26 миллиона украинцев, которые получили статус временной защиты. В течение апреля их количество выросло на 2 525 человек, причем больше всего новых беженцев прибыло в Швецию.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на публикацию Евростата .

Куда больше всего выезжали украинцы

За время полномасштабного вторжения России в Украину больше всего наших граждан выехало в Германию - 1 189 355 человек, это почти треть (27,9%) от общего количества беженцев в ЕС. Польша приютила 986 925 человек, Чехия - 370 600 человек.

В течение апреля количество украинцев, находящихся под временной защитой в ЕС, выросло на 2 525 человек в 21 стране.

Наибольший рост наблюдался в:

Швеции: +9 345 человек; +34,6%;

Чехии: +5 545 человек; +1,5%;

Германии: +4 465 человек; +0,4%; +0,4%

Задержка с обновлением временной защиты для людей, у которых она закончилась в марте 2025 года, объясняет большой прирост украинцев в Швеции.

Больше всего украинцы выезжали из:

Латвии: -18 260; -37,0%;

Польши: -10 195; -1,0%;

Франции: -670; -1,2%.

По сравнению с населением каждой страны ЕС, самое высокое соотношение лиц, получивших временную защиту, на тысячу человек наблюдалось в Чехии (34,0), Польше (26,9) и Эстонии (24,7), тогда как соответствующий показатель на уровне ЕС составлял 9,5 на тысячу человек.

Характеристика беженцев

Граждане Украины составляют более 98,4% лиц, получивших временную защиту в ЕС, по состоянию на 30 апреля 2025 года. Из них почти половину (44,6%) составляют женщины, несовершеннолетние - почти треть (31,6%), мужчины - менее четверти (23,8%).

Добавим, что совет ЕС ввели временную защиту для украинцев, которые бегут от российской агрессии, 4 марта 2022 года. В прошлом году продлили действия этого статуса до 4 марта 2026 года, на днях Европейский совет снова рассмотрит возможность продления временной защиты еще на год.