У ЕС закликали спільно виправити рішення НКРЕКП щодо дискримінації експортерів електроенергії

Фото: лінії електропередач (РБК-Україна)

Рішення НКРЕКП суперечить позиції Енергетичного співтовариство ЕС

Рішення Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП) про зміни в Кодекс системи передачі в частині накладення плати за передачу на експортерів електроенергії суперечить позиції енергетичного співтовариства (ЕС) Європейського союзу і може бути вирішено спільними зусиллями з модернізації тарифної методології. Про це заявив заступник директора секретаріату Енергетичного співтовариства Дірк Бушле в ході Енергетичного форуму Адама Сміта, передає кореспондент РБК-Україна.

"Наша позиція заснована на рішенні Європейського суду, яке чітко постановляє неприпустимість дискримінації експорту через тариф на передачу в якості додаткового збору. Це стало можливим внаслідок внесення правок до Кодексу системи передачі. Тариф був прийнятий. Проте, ми сподіваємося на спільну роботу з регулятором над модернізацією тарифної методології та виправлення цієї проблеми", - заявив представник ЕС.

Нагадаємо, члени НКРЕКП розділилися в думці, однак більшістю голосів прийняли рішення про затвердження змін до Кодексу. Це рішення було заблоковано в суді.

Варто відзначити, що раніше директор секретаріату Енергетичного співтовариства Европейського Союзу Янез Копач направив лист НКРЕКП і АМКУ з рекомендацією не затверджувати зміни до Кодексу, зазначивши, що плата за передачу для експортерів електроенергії не відповідає європейському законодавству, а саме 41-ї статті Договору про Енергетичне співтовариство.

Як повідомляло РБК-Україна, народний депутат України, перший заступник голови комітету з питань енергетики й ЖКГ Олексій Кучеренко заявив, що введення додаткового платежу на експорт електроенергії – це крок до энергокапитуляции України, а також зазначив, що із-за можливого рішення НКРЕКП експорт електроенергії може зупинитися й Україна втратить майже 400 млн доларів валютної виручки на рік.