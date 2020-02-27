ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

У ЕС закликали спільно виправити рішення НКРЕКП щодо дискримінації експортерів електроенергії

Новини » Енергетика     27.02.2020 - 16:39
У ЕС закликали спільно виправити рішення НКРЕКП щодо дискримінації експортерів електроенергії
Фото: лінії електропередач (РБК-Україна)

Рішення НКРЕКП суперечить позиції Енергетичного співтовариство ЕС

Рішення Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП) про зміни в Кодекс системи передачі в частині накладення плати за передачу на експортерів електроенергії суперечить позиції енергетичного співтовариства (ЕС) Європейського союзу і може бути вирішено спільними зусиллями з модернізації тарифної методології. Про це заявив заступник директора секретаріату Енергетичного співтовариства Дірк Бушле в ході Енергетичного форуму Адама Сміта, передає кореспондент РБК-Україна.

"Наша позиція заснована на рішенні Європейського суду, яке чітко постановляє неприпустимість дискримінації експорту через тариф на передачу в якості додаткового збору. Це стало можливим внаслідок внесення правок до Кодексу системи передачі. Тариф був прийнятий. Проте, ми сподіваємося на спільну роботу з регулятором над модернізацією тарифної методології та виправлення цієї проблеми", - заявив представник ЕС.

Нагадаємо, члени НКРЕКП розділилися в думці, однак більшістю голосів прийняли рішення про затвердження змін до Кодексу. Це рішення було заблоковано в суді.

Варто відзначити, що раніше директор секретаріату Енергетичного співтовариства Европейського Союзу Янез Копач направив лист НКРЕКП і АМКУ з рекомендацією не затверджувати зміни до Кодексу, зазначивши, що плата за передачу для експортерів електроенергії не відповідає європейському законодавству, а саме 41-ї статті Договору про Енергетичне співтовариство.

Як повідомляло РБК-Україна, народний депутат України, перший заступник голови комітету з питань енергетики й ЖКГ Олексій Кучеренко заявив, що введення додаткового платежу на експорт електроенергії – це крок до энергокапитуляции України, а також зазначив, що із-за можливого рішення НКРЕКП експорт електроенергії може зупинитися й Україна втратить майже 400 млн доларів валютної виручки на рік.

НКРЕКП не може довести вину маніпуляторів на ринку електроенергії, - Тарасюк НКРЕКП має вирішити проблему маніпуляцій на ринку електроенергії, - Оржель
Новини України Евросоюзенергетика
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся