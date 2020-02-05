Фото: Олексій Кучеренко (old.minregion.gov.ua)

Україна може втратити майже 400 млн доларів валютної виручки

Якщо експорт електроенергії зупинитися - Україна втратить майже 400 млн доларів валютної виручки на рік через рішення Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) щодо введення додаткових платежів для експортерів. Про це на своїй сторінці в Facebook написав народний депутат України, перший заступник голови комітету з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Олексій Кучеренко.

"З жовтня країна в односторонньому порядку пустила до себе імпортну електроенергію з Росії та Білорусі, що за демпінговими цінами вбиває наше виробництво. А сьогодні регулятор - НКРЕКП - прагне обкласти експорт платежем, який заборонений в Європі. Це збільшить ціну експортної електроенергії на 10-15% і зробить її неконкурентною. Експорт зупиниться", - написав Кучеренко.

Він також нагадав, що Україна має надлишок електроенергії і традиційно експортувала її до Угорщини, Польщі, Румунії, Молдови. Проте рішення НКРЕКП щодо введення додаткового платежу для експортерів призведе до зупинки експорту струму, що спричинить недоотримання країною майже 400 мільйонів валютної виручки щороку, скорочення тисяч робочих місць, кризи у вугільній галузі.

"Про наслідки втрати експорту: майже 400 млн доларів валюти; майже 80 млн доларів прямих податків; скорочення 3 тис робочих місць; видобуток вугілля впаде на 5 млн тон, що дорівнює 20% річного видобутку в Україні", - додав Кучеренко.

Окрім того, депутат наголосив, що таке рішення НКРЕКП протирічить законодавству Євросоюзу, і Секретаріат Енергоспівтовариства закликав галузевого регулятора відмовитись від його ухвалення, тому що це можливе рішення протирічить Угоді про Асоціацію між Україною та ЄС.

Кучеренко також звернув увагу, що українська енергогалузь вже зазнала удару від імпорту російського струму, який було відновлено завдяки "поправці Геруса", оскільки Росія демпінгує на українському енергоринку, витискаючи з нього вітчизняні генеруючі підприємства. І це загрожує Україні потраплянням в енергозалежність від РФ.

"Імпорт з Росії був відкритий Герусом і його "командою". Він продовжується і сьогодні поступово зростає, змушуючи українські станції зупиняти виробництво. Однак, це демпінг з боку росіян. Бо їх ціна для України значно нижча ніж для власної промисловості та населення. Це доказ політичної вмотивованості такої ціни. Коли росіяни зупинять своїм демпінгом наші ТЕС та АЕС - ціна зросте. Так ми потрапляємо в російську енергетичну залежність. А вона страшніше за газову", - написав Кучеренко.

На його думку, створення преференцій для імпорту електроенергії і намагання НКРЕКП зупинити її експорт призведе до енергетичної капітуляції України.

Нагадаємо, Національна комісія, яка здійснює державне регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг, підготувала проект змін до Кодексу системи передачі, яким передбачається поширення плати Оператору системи передачі, функцію якого виконує НЕК "Укренерго", на експортерів електроенергії.

Компанії-постачальники електроенергії в колективній заяві попередили, що в разі прийняття НКРЕКП змін до Кодексу системи передачі, експорт електроенергії може повністю припинитися.

16 січня Міністерство енергетики і захисту довкілля звернулося до НКРЕКП з проханням розглянути можливість тимчасово обмежити доступну пропускну спроможність, що розподіляється на добових і місячних аукціонах, у частині міждержавних перетинів між Україною та країнами, що не є членами Енергетичного співтовариства.