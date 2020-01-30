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В ЄС розкритикували НКРЕКП за додатковий тариф для експортерів електроенергії

Новини » Енергетика     30.01.2020 - 18:32
В ЄС розкритикували НКРЕКП за додатковий тариф для експортерів електроенергії
Фото: лінії електропередач (РБК-Україна)

Енергетичне співтовариство ЄС рекомендує не приймати додатковий тариф для експортерів

Секретаріат Енергетичного співтовариства Євросоюзу (Energy Community) рекомендує Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) не приймати зміни до Кодексу системи передачі в частині накладення тарифу на передачу експортерами електроенергії, так як це суперечить європейському законодавству. Про це йдеться в листі директора секретаріату Енергетичного співтовариства на адресу голови НКРЕКП Валерія Тарасюка, копія якого є в розпорядженні РБК-Украина.

Так, у листі секретаріат Енергетичного співтовариства зазначає, що плата за передачу для експортерів електроенергії не відповідає європейському законодавству, а саме 41-ї статті Договору про Енергетичне співтовариство. Також в приклад наводиться рішення Європейського суду № C-305/17 FENS проти Словацької Республіки від 06.01.2018.

"Щоби уникнути порушення договору про Енергетичне співтовариство, ми суворо рекомендуємо НКРЕКП не приймати проект змін до Кодексу системи передачі в запропонованій редакції, але розробити сумісну тарифну схему з підтримкою Секретаріату", - резюмували в ЄС.

Як повідомляло РБК-Україна, 30 січня 2020 року в колективній заяві компаній постачальників електроенергії ("Еру Трейдинг", "АКСПО Україна", "Д. Трейдинг", "ДЕ.Трейдинг", "Енергопостачальник") заявлялося про загрозу повної зупинки експорту електроенергії з України в разі прийняття НКРЕКП змін до Кодексу системи передачі.

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