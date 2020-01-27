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НКРЕКП закликають не вводити оплату передачі струму при експорті електроенергії

Новини » Енергетика     27.01.2020 - 18:47
НКРЕКП закликають не вводити оплату передачі струму при експорті електроенергії
Фото: лінії електропередач (РБК-Україна)

Сплата передачі при експорті струму унеможливіть експорт української електроенергії

Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), закликають не запроваджувати оплату послуг з передачі та диспетчеризації при експорті електроенергії. В разі введення такого тарифу Україна може втратити 300 млн євро через повне припинення експорту електроенергії. Про це йдеться у зверненні Федерація роботодавців паливно-енергетичного комплексу України до голови НКРЕКП.

"Встановлення додаткових тарифів на передачу та диспетчеризацію призведе до неможливості здійснення експортних операцій, адже матиме наслідком значне збільшення собівартості електричної енергії, яка експортується, а саме на 8-10%, зробить неконкурентною вітчизняну електричну енергію на зовнішніх ринках, зменшить обсяг виробництва електричної енергії вітчизняними виробниками на 6 млрд кВт год, зменшить споживання вітчизняного вугілля в обсязі близько 3 млн т. вугілля, зменшить обсяг валютних надходжень до економіки країни, яка недорахується, за попередніми підрахунками, близько 300 млн євро, що в свою чергу, негативно позначиться на валютному балансі України", - зазначається в зверненні Федерації роботодавців ПЕК.

Федерація вертає увагу на те, що встановлення оплати послуг з передачі та диспетчеризації при експорті електроенергії протирічить нормам Закону України "Про ринок електричної енергії", яким встановлено, що ціни та тарифи на ринку електроенергії, які регулюються державою, не повинні перешкоджати міждержавній торгівлі електроенергією. А також статті 31 Угоди про Асоціацію між Україною та ЄС, в якій йдеться про неможливість встановлення мит, податків, або інших заходів еквівалентної дії, що накладаються на експорт товарів.

На їх думку, встановлення оплати послуг з передачі та диспетчеризації при експорті електроенергії призведе до неможливості здійснення українськими компаніями операцій з експорту електроенергії – тому, що матиме наслідком суттєве збільшення собівартості електроенергії, яка експортується.

Нагадаємо, 28 січня відбудеться засідання НКРЕКП, на якому буде розглянуто постанову "Про затвердження змін до Кодексу систему передач", а саме про введення тарифу на передачу та диспетчеризацію при експорті електроенергії.

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