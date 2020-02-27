В ЕС призвали совместно исправить решение НКРЭКУ по дискриминации экспортеров электроэнергии 

Фото: линии электропередач (РБК-Украина)

Решение НКРЭКУ противоречит позиции Энергосообщество ЕС

Решение Национальной комиссией, которая осуществляет государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) об изменениях в Кодекс системы передачи в части наложения платы за передачу на экспортеров электроэнергии противоречит позиции Энергосообщества (ЭС) Европейского союза и может быть разрешено совместными усилиями по модернизации тарифной методологии. Об этом заявил заместитель директора секретариата Энергосообщества Дирк Бушле в ходе Энергетического форума Адама Смита, передает корреспондент РБК-Украина.

"Наша позиции основана на решении Европейского суда, которое четко постановляет недопустимость дискриминации экспорта через тариф на передачу в качестве дополнительного сбора. Это стало возможным в следствии внесения правок в Кодекс системы передачи. Тариф был принят. Однако, мы надеемся на совместную работу с регулятором над модернизацией тарифной методологии и исправлению этой проблемы", - заявил представитель ЭС.

Напомним, члены НКРЭКУ разделились во мнении, однако большинством голосов приняли решение об утверждение изменений в Кодекс. Это решение было заблокировано в суде.

Стоит отметить, что ранее директор секретариата Энергетического сообщества Европейского Союза Янез Копач направил письмо НКРЭКУ и АМКУ с рекомендацией не утверждать изменения в Кодекс, отметив, что плата за передачу для экспортеров электроэнергии не соответствует европейскому законодательству, а именно 41-й статьи Договора об Энергетическом сообществе.

Как писало РБК-Украина, народный депутат Украины, первый заместитель председателя комитета по вопросам энергетики и ЖКХ Алексей Кучеренко заявил, что введение дополнительного платежа на экспорт электроэнергии – это шаг к энергокапитуляции Украины, а также отметил, что из-за возможного решения НКРЭКУ экспорт электроэнергии может остановиться и Украина потеряет почти 400 млн долларов валютной выручки в год.