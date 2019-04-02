ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинги кандидатів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Суд вимагає позбавити недоторканності Гуайдо

Новини » Політика    02.04.2019 - 12:52
Суд вимагає позбавити недоторканності Гуайдо
Фото: Хуан Гуайдо (twitter.com/jguaido)

За рішенням суду були заблоковані рахунки Хуана Гуайдо на венесуельській території

Верховний суд Венесуели звернувся до Національних установчих зборів країни з проханням відкликати депутатську недоторканність лідера опозиції Хуана Гуайдо. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Associated Press News.

Крім того, суд заборонив лідеру опозиції залишати країну без дозволу і визнав його винним у неповазі до влади. Суд розпорядився передати копію свого рішення главі Національних установчих зборів "з тим, щоб відкликати парламентську недоторканність" Гуайдо.

Також суддя Верховного суду Майкел Морено заявив, що Гуайдо слід притягнути до відповідальності за порушення заборони на виїзд із країни, коли він відправився в тур по латиноамериканським країнам, які підтримують зміну уряду Венесуели. Крім того, лідера опозиції звинувачують у підбурюванні до насильства у зв'язку з вуличними протестами і отримання незаконних коштів з-за кордону.

За рішенням Верховного суду також були заблоковані рахунки Хуана Гуайдо на венесуельській території. Опозиціонера визнали винним у неповазі влади. Йому належить виплатити 200 податкових одиниць (10 тис. боліварів, близько трьох доларів).

Раніше РБК-Україна повідомляло, що лідеру венесуэльсткой опозиції Хуану Гуайдо заборонили займати державні посади протягом 15 років. Уряд Мадуро пояснило своє рішення наявністю порушень у фінансових документах Гуайдо. Таким чином, Гуайдо був відкликаний з посади голови Національного зборів Венесуели.

Крім того, в столицю Венесуели Каракас прилетіли два літаки Міністерства оборони Росії з групою військовослужбовців. Після чого, лідер венесуельської опозиції Хуан Гуайдо заявив, що заявив, що що присутність російських військових у Венесуелі порушує конституцію країни.

Жителі Венесуели зіткнулися з дефіцитом питної води Порошенко уповноважив главу Мін'юсту підписати договір з Йорданією про передачу засуджених
Вибори 2019 Результати виборів президента України Вибори 2019: як проходить голосування за президента України
Новини України Венесуэлаполитика
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся