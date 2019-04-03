Гуайдо у Венесуелі позбавили недоторканності

Фото: Хуан Гуайдо (caracaschronicles)

Ухвалене Конституційною асамблеєю рішення відкриває шлях до кримінального переслідування Гуайдо

Національна конституційна асамблея Венесуели, яка підтримує президента країни Ніколаса Мадуро, ухвалила рішення зняти депутатську недоторканність з лідера опозиції Хуана Гуайдо. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Як зазначає видання, ця дія відкриває можливість кримінального переслідування Гуайдо і є кроком до його можливого арешту.

Відповідне рішення було необхідне Верховному суду, щоб продовжити судовий розгляд у справі опозиціонера Гуайдо, який раніше був захищений депутатським імунітетом.

"Це рішення формально дозволяє продовження судового процесу над Гуайдо", - заявив спікер Конституційної асамблеї Діосдадо Кабельйо.

Нагадаємо, раніше Верховний суд Венесуели звернувся до Національний установчих зборів країни (Конституційної асамблеї) з проханням відкликати депутатську недоторканність лідера опозиції Хуана Гуайдо.

Суд також заборонив лідеру опозиції залишати країну без дозволу і визнав його винним у неповазі до влади.

За рішенням Верховного суду також були заблоковані рахунки Хуана Гуайдо на венесуельській території.