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Адміністрація Трампа домовляється з Гуайдо щодо економічного порятунку Венесуели

Новини » Політика    04.04.2019 - 03:30
Адміністрація Трампа домовляється з Гуайдо щодо економічного порятунку Венесуели
Ілюстративне фото: криза у Венесуелі (getty images)

Американські гроші у Венесуелу можуть зайти через банки, додатки і смартфони

Адміністрація президента США Дональда Трампа розглядає можливість економічного порятунку Венесуели у разі провалу режиму чинного президента країни Ніколаса Мадуро. Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Bloomberg.

Наразі США вже ведуть переговори з Хуаном Гуайдо - головою опозиції у Венесуелі, щодо розробки плану реструктуризації країни.

Як заявив директор економічної ради адміністрації Трампа Ларрі Кудлов заявив, що йдеться про перерахування доларів США у Венесуелу через банки, смартфони та додатки. Це станеться у тому випадку, якщо Мадуро піде у відставку або звільниться.

"США планують використовувати банки, iPhone, програми та багато розумних способів отримання готівки. А готівкою не будуть болівари, це будуть долари. Принаймні на початку, так що немає потреби в боліварах", - сказав Кудлов.

Відомо також, що казначейство США, Рада національної безпеки, Міжнародний валютний фонд вже працюють над цим планом.

Додамо, Ніколас Мадуро наполягає на тому, що проблеми країни не є результатом поганого врядування, а саботаж, організований його опонентами в країні та за кордоном, зокрема й США.

Нагадаємо, Національна конституційна асамблея Венесуели, яка підтримує президента країни Ніколаса Мадуро, ухвалила рішення зняти депутатську недоторканність з лідера опозиції Хуана Гуайдо. Це відкриває можливість кримінального переслідування Гуайдо і є кроком до його можливого арешту.

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