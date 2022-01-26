"Екополіс ХТЗ" Ярославського відкрив шоу-рум у Пекіні
Керуюча компанія бізнес-парку високих технологій "Екополіс ХТЗ" у партнерстві з інвестиційно-промисловою компанією Tus-Holdings відкрила шоу-рум у Пекіні.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на повідомлення, розміщене на офіційному сайті.
Як повідомляють в "Екополісі ХТЗ", цей бізнес-парк, який створила та розвиває група DCH Олександра Ярославського, активно залучає до бізнес-парку резидентів з різних країн світу. Тут уже підписали низку меморандумів із глобальними hi-tech компаніями, а наприкінці минулого року було укладено контракт на будівництво найбільшого сортувального хаба національного поштового оператора "Укрпошта".
Відкриття представництва проекту в Пекіні розглядається як початковий етап співпраці з інвестиційно-промисловою компанією Tus-Holdings, за допомогою якої планується залучити як міжнародних резидентів, так і додаткові інвестиції. Tus-Holdings здійснює управління десятками аналогічних ділових екосистем та виробничо-дослідницьких платформ у різних країнах світу, контролюючи акції близько 800 листингованих на біржах компаній із сукупними активами понад 33 млрд доларів.
Учасники робочої зустрічі, що відбулася під час відкриття шоу-руму, детально пропрацювали дорожню карту в рамках Меморандуму співпраці з Tus-Holdings. Особливу увагу приділили перспективам спільних інвестицій у будівництво першої черги індустріального парку, де візьме участь дочірня компанія Tus-Holdings - Tus Sunergy Company Limited.
Бізнес-парк високих технологій "Екополіс ХТЗ" - довгостроковий інвестиційний проект групи DCH Олександра Ярославського. Плановий обсяг інвестицій для створення цієї інноваційної ділової екосистеми - 1 млрд доларів. Завдяки цьому в Україні з'явиться щонайменше 10 тис. нових робочих місць. У складі "Екополіс ХТЗ" діятиме індустріальний парк і технопарк, IT-кластер, медичний центр, логістичний комплекс, торговий та агротехнологічний кластери, освітній, медичний та дослідний (R&D) центри.
Про намір стати резидентами "Екополіс ХТЗ" вже заявили світові лідери з розробки обладнання та рішень для телеком-індустрії корпорації ZTE та Huawei, а також IT-гігант Hewlett Packard. Ведуться переговори з Alibaba Group Джека Ма. Свою зацікавленість у розвитку "Екополіс ХТЗ" висловив Натаніель Ротшильд.