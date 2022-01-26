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Росія підтвердила отримання від США відповіді щодо "гарантій безпеки"

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Середа 26 січня 2022 19:33
Росія підтвердила отримання від США відповіді щодо "гарантій безпеки" Фото: Росія підтвердила отримання від США відповіді щодо "гарантій безпеки" (mid.ru)
Автор: Валерія Поліщук

У Міністерстві закордонних справ Росії підтвердили отримання від Сполучених Штатів письмової відповіді щодо "гарантій безпеки". Їх передав посол США Джон Салліван.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу МЗС РФ.

"В ході зустрічі глава американської дипмісії передав письмову відповідь адміністрації США на раніше представлений російською стороною проект двостороннього Договору про гарантії безпеки", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що США передали письмову відповідь на російські "гарантії безпеки".

Крім того, НАТО також планує надати Росії свою письмову відповідь на "гарантії безпеки".

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