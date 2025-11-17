В ЕС потрясены, что Уиткофф не понимает сложности войны РФ против Украины, - Politico

Чиновники стран Евросоюза считают, что спецпредставитель президента США Стив Уиткофф не осознает всех нюансов войны России против Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico .

Издание напоминает, что президент США Дональд Трамп отправил своего друга Уиткоффа вести личные переговоры с российским диктатором Владимиром Путиным и выступать его спецпосланником на Ближнем Востоке.

Но, по данным Bloomberg, в ЕС были потрясены тем, что Уиткофф "не понимает сложности российско-украинской войны". Один из высокопоставленных европейских чиновников рассказал изданию, что у блока нет никакой уверенности в том, что Уиткофф "способен надежно и точно передавать сообщения между Москвой и Вашингтоном".

Поэтому, как уточнил чиновник, европейские лидеры так стремятся говорить напрямую с Трампом - как можно чаще и в максимально широком составе.