У ЄС приголомшені, що Віткофф не розуміє складності війни РФ проти України, - Politico

Чиновники країн Євросоюзу вважають, що спецпредставник президента США Стів Віткофф не усвідомлює всіх нюансів війни Росії проти України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico .

Видання нагадує, що президент США Дональд Трамп відправив свого друга Віткоффа вести особисті переговори з російським диктатором Володимиром Путіним і виступати його спецпосланцем на Близькому Сході.

Але, за даними Bloomberg, у ЄС були приголомшені тим, що Віткофф "не розуміє складності російсько-української війни". Один із високопоставлених європейських чиновників розповів виданню, що в блоку немає жодної впевненості в тому, що Віткофф "здатний надійно і точно передавати повідомлення між Москвою і Вашингтоном".

Тому, як уточнив чиновник, європейські лідери так прагнуть говорити безпосередньо з Трампом - якомога частіше і в максимально широкому складі.