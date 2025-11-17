У ЄС приголомшені, що Віткофф не розуміє складності війни РФ проти України, - Politico
Чиновники країн Євросоюзу вважають, що спецпредставник президента США Стів Віткофф не усвідомлює всіх нюансів війни Росії проти України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico.
Видання нагадує, що президент США Дональд Трамп відправив свого друга Віткоффа вести особисті переговори з російським диктатором Володимиром Путіним і виступати його спецпосланцем на Близькому Сході.
Але, за даними Bloomberg, у ЄС були приголомшені тим, що Віткофф "не розуміє складності російсько-української війни". Один із високопоставлених європейських чиновників розповів виданню, що в блоку немає жодної впевненості в тому, що Віткофф "здатний надійно і точно передавати повідомлення між Москвою і Вашингтоном".
Тому, як уточнив чиновник, європейські лідери так прагнуть говорити безпосередньо з Трампом - якомога частіше і в максимально широкому складі.
Чутки про Віткоффа
Нагадаємо, ще у квітні Reuters із посиланням на джерела писало про те, що спецпредставник президента США Стів Віткофф радив американському лідеру Дональду Трампу віддати під контроль Росії кілька українських областей.
Віткофф нібито стверджував, що це буде найшвидший шлях до миру.
За даними джерел Reuters, така розмова між Віткоффом і Трампом відбулася після того, як спецпредставник зустрівся з главою Російського фонду прямих інвестицій Кирилом Дмитрієвим.
Також у липні Politico з посиланням на джерела писало, що Віткофф нібито хоче, щоб США скасували енергетичні санкції проти Росії.
При цьому в серпні з'явилися чутки про те, що Віткофф припустився грубого порушення дипломатичного протоколу, прийшовши на зустріч із російським диктатором Володимиром Путіним без стенографіста, через що у Вашингтоні не залишилося точного запису розмови. Це призвело до плутанини в його заявах про "умови Путіна" для миру в Україні.