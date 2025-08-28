ua en ru
Виткофф ошибся: в СМИ рассказали, почему возникла путаница с "условиями Путина для мира"

США, Четверг 28 августа 2025 22:59
Виткофф ошибся: в СМИ рассказали, почему возникла путаница с "условиями Путина для мира" Фото: спецпосланник Трампа Стив Уиткофф (Getty Images)
Автор: Антон Корж

Специальный посланник президента США Дональда Трампа Стивен Уиткофф во время встречи с российским диктатором Владимиром Путиным грубо нарушил дипломатический протокол. Именно из-за этого потом возникла путаница с "условиями Путина" для мира в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Издание напомнило, что 7 августа Виткофф во время телефонного разговора с европейскими лидерами заявил, что Путин якобы готов вывести войска из Запорожской и Херсонской области Украины. В обмен он требует от Киева уступить Донбасс.

Но уже на следующий день Уиткофф начал говорить совсем другое - что Путин не предлагал вывод войск с украинских территорий. Оба заявления Уиткоффа шокировали европейских лидеров и некоторых американских чиновников.

Издание отмечает, что Уиткофф - нью-йоркский застройщик и личный друг Трампа, но он не имеет никакого дипломатического или политического опыта. Возможно, именно это объясняет вопиющее нарушение дипломатического протокола, которое Уиткофф сделал 6 августа во время встречи с Путиным.

Уиткофф, отправляясь в Кремль, не взял с собой стенографиста от Государственного департамента и, таким образом, оставил и себя и Вашингтон без записи точных предложений Путина. Именно это повлекло всю дальнейшую путаницу - похоже, Уиткофф просто не смог точно вспомнить, о чем говорил с Путиным.

Европейским чиновникам пришлось потратить немало времени, пытаясь выяснить у американских коллег, что именно Путин сказал Виткоффу. Со своей стороны, большинство чиновников США и сами слабо понимали, что это вообще было и о чем говорили в Кремле.

"Уиткофф, близкий друг Трампа, получил похвалу... Однако некоторые американские и европейские чиновники обеспокоены тем, что россияне пользуются его отсутствием опыта за столом переговоров", - добавило издание.

Виткофф и путаница

Напомним, что 6 августа Уиткофф, по данным СМИ, в ходе встречи с Путиным озвучил "очень выгодное предложение", в частности, обещая постепенное снятие санкций и возвращение к импорту российских энергоресурсов.

У президента Украины Владимира Зеленского 7 августа отреагировали на этот "план Виткоффа". Советник президента Дмитрий Литвин заверил, что слухи о плане по замораживанию войны, который Уиткофф якобы предложил Путину, являются фейковыми.

Существовал этот план или нет, доподлинно неизвестно, но Уиткофф добавил путаницы 7 августа, сначала заявив, что Россия готова пойти на ряд важных уступок, в частности вывести войска из Запорожской и Херсонской областей Украины.

Но после этого СМИ со ссылкой на собственные источники написали, что Путин не отказался от намерений полностью контролировать Донецкую, Луганскую, Запорожскую и Херсонскую области. А Виткофф неправильно понял заявления Путина и принял их за уступки.

