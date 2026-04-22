ЕС согласует выделение Украине 90 млрд евро уже сегодня при одном условии, - СМИ

Евросоюз может согласовать выделение Украине 90 млрд евро уже сегодня, 22 апреля, при условии, что от стран-членов не поступит письменных жалоб и возражений.

Читайте также: В ЕС назвали сроки первых выплат Украине по кредиту на 90 млрд евро

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico .

По словам источников издания, Евросоюз готов утвердить выделение кредита, если не получит сегодня до середины дня письменных возражений от стран, которые ранее были против этой инициативы, в частности, от Венгрии и Словакии.

Таким образом, Венгрия, которой все еще руководит премьер-министр Виктор Орбан, должна сегодня обозначить свою позицию по утверждению кредита ЕС Украине на саммите, который состоится в пятницу, 24 апреля.

Одобрение соглашения послами стран Евросоюза будет проходить по письменной процедуре: любые возражения нужно предъявить в письменной форме, их отсутствие означает согласие.

90 млрд евро для Украины

Напомним, в конце 2025 года лидеры стран Евросоюза согласовали решение о предоставлении Украине кредита объемом 90 млрд евро. Впрочем процесс заблокировала Венгрия. После повреждения нефтепровода "Дружба" Россией Будапешт начал блокировать финансирование.

Тогдашний премьер Виктор Орбан заявил, что не поддержит кредит, пока Украина не возобновит работу этого маршрута поставок нефти.