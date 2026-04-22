ua en ru
Ср, 22 апреля Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Мирный план США Графики отключения света Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Политика

ЕС согласует выделение Украине 90 млрд евро уже сегодня при одном условии, - СМИ

13:50 22.04.2026 Ср
2 мин
Могут ли сорвать согласование кредита Венгрия и Словакия?
aimg Константин Широкун
ЕС согласует выделение Украине 90 млрд евро уже сегодня при одном условии, - СМИ

Евросоюз может согласовать выделение Украине 90 млрд евро уже сегодня, 22 апреля, при условии, что от стран-членов не поступит письменных жалоб и возражений.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico.

Читайте также: В ЕС назвали сроки первых выплат Украине по кредиту на 90 млрд евро

По словам источников издания, Евросоюз готов утвердить выделение кредита, если не получит сегодня до середины дня письменных возражений от стран, которые ранее были против этой инициативы, в частности, от Венгрии и Словакии.

Таким образом, Венгрия, которой все еще руководит премьер-министр Виктор Орбан, должна сегодня обозначить свою позицию по утверждению кредита ЕС Украине на саммите, который состоится в пятницу, 24 апреля.

Одобрение соглашения послами стран Евросоюза будет проходить по письменной процедуре: любые возражения нужно предъявить в письменной форме, их отсутствие означает согласие.

90 млрд евро для Украины

Напомним, в конце 2025 года лидеры стран Евросоюза согласовали решение о предоставлении Украине кредита объемом 90 млрд евро. Впрочем процесс заблокировала Венгрия. После повреждения нефтепровода "Дружба" Россией Будапешт начал блокировать финансирование.

Тогдашний премьер Виктор Орбан заявил, что не поддержит кредит, пока Украина не возобновит работу этого маршрута поставок нефти.

После победы на парламентских выборах в Венгрии лидер оппозиции Петер Мадьяр сказал, что новое правительство может снять вето на кредит ЕС для Украины, если будут возобновлены поставки нефти через "Дружбу".

Также по данным РБК-Украина, послы стран ЕС в среду, 22 апреля, должны рассмотреть последнее процедурное решение, необходимое для запуска финансирования Украины на 90 млрд евро.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Евросоюз Украина
Новости
Украина начала закачивать "Дружбу" нефтью, транзит ожидается завтра, - Минэкономики Словакии
Аналитика
