Санкции бьют по торговле: китайский экспорт в Россию обвалился рекордно за 8 месяцев
Экспорт Китая в Россию в октябре резко сократился, показав самое большое падение за последние восемь месяцев. На торговлю все сильнее давят западные санкции, логистические перебои и снижение спроса.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Импорт российских товаров в Китай в октябре вырос лишь на 2,5%, что также является замедлением по сравнению с сентябрьскими 3,8%. В общем, за первые десять месяцев 2025 года экспорт Китая в Россию упал на 11,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Китайская таможенная администрация на этот раз не обнародовала детализации по категориям товаров, которые больше всего просели.
Общий экспорт Китая в долларах в октябре также неожиданно снизился после нескольких месяцев активных поставок, осуществленных накануне повышения тарифов президента США Дональда Трампа.
Темпы торговли между Китаем и Россией заметно замедлились после рекордных показателей 2024 года, несмотря на усилия обоих правительств обезопасить экономическое взаимодействие от западного давления.
Пекин сталкивается с новыми тарифами США и ограничениями на технологический импорт, тогда как Москва - со все более жесткими санкциями из-за войны против Украины.
Китайские государственные энергетические компании уже приостановили закупки российской нефти, транспортируемой по морю, после того как США ввели санкции против "Роснефти" и "Лукойла".
На фоне этого премьер-министр России Михаил Мишустин посетил Китай для переговоров с премьером Ли Цяном и лидером КНР Си Цзиньпином.
Стороны заявили о готовности совместно противодействовать односторонним санкциям Запада и развивать сотрудничество в сферах энергетики, сельского хозяйства и торговли.
Санкции США против России
Заметим, что в прошлом месяце Ранее США расширили санкционное давление на Россию из-за ее войны против Украины, введя ограничения против двух ключевых энергетических компаний - "Роснефти" и "Лукойла".
Хотя новые ограничения официально начнут действовать 20 ноября, их эффект ощутим уже сейчас. В частности, индийские нефтеперерабатывающие предприятия заявили о намерении уменьшить объемы закупок российской нефти.
Недавно появилась информация о том, что "Лукойл" может продать свои зарубежные активы швейцарской компании Gunvor. Однако сегодня стало известно, что швейцарская компания отказалась покупать активы "Лукойла".
Подробнее о влиянии новых санкций США на Россию - в материале РБК-Украина.