Санкции бьют по торговле: китайский экспорт в Россию обвалился рекордно за 8 месяцев

Экспорт Китая в Россию в октябре резко сократился, показав самое большое падение за последние восемь месяцев. На торговлю все сильнее давят западные санкции, логистические перебои и снижение спроса.

Импорт российских товаров в Китай в октябре вырос лишь на 2,5%, что также является замедлением по сравнению с сентябрьскими 3,8%. В общем, за первые десять месяцев 2025 года экспорт Китая в Россию упал на 11,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Китайская таможенная администрация на этот раз не обнародовала детализации по категориям товаров, которые больше всего просели.

Общий экспорт Китая в долларах в октябре также неожиданно снизился после нескольких месяцев активных поставок, осуществленных накануне повышения тарифов президента США Дональда Трампа.

Темпы торговли между Китаем и Россией заметно замедлились после рекордных показателей 2024 года, несмотря на усилия обоих правительств обезопасить экономическое взаимодействие от западного давления.

Пекин сталкивается с новыми тарифами США и ограничениями на технологический импорт, тогда как Москва - со все более жесткими санкциями из-за войны против Украины.

Китайские государственные энергетические компании уже приостановили закупки российской нефти, транспортируемой по морю, после того как США ввели санкции против "Роснефти" и "Лукойла".

На фоне этого премьер-министр России Михаил Мишустин посетил Китай для переговоров с премьером Ли Цяном и лидером КНР Си Цзиньпином.

Стороны заявили о готовности совместно противодействовать односторонним санкциям Запада и развивать сотрудничество в сферах энергетики, сельского хозяйства и торговли.