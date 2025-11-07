ua en ru
Санкции бьют по торговле: китайский экспорт в Россию обвалился рекордно за 8 месяцев

Украина, Пятница 07 ноября 2025 13:23
Санкции бьют по торговле: китайский экспорт в Россию обвалился рекордно за 8 месяцев Фото: российский диктатор Владимир Путин и лидер Китая Си Цзиньпин (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Экспорт Китая в Россию в октябре резко сократился, показав самое большое падение за последние восемь месяцев. На торговлю все сильнее давят западные санкции, логистические перебои и снижение спроса.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Импорт российских товаров в Китай в октябре вырос лишь на 2,5%, что также является замедлением по сравнению с сентябрьскими 3,8%. В общем, за первые десять месяцев 2025 года экспорт Китая в Россию упал на 11,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Китайская таможенная администрация на этот раз не обнародовала детализации по категориям товаров, которые больше всего просели.

Общий экспорт Китая в долларах в октябре также неожиданно снизился после нескольких месяцев активных поставок, осуществленных накануне повышения тарифов президента США Дональда Трампа.

Темпы торговли между Китаем и Россией заметно замедлились после рекордных показателей 2024 года, несмотря на усилия обоих правительств обезопасить экономическое взаимодействие от западного давления.

Пекин сталкивается с новыми тарифами США и ограничениями на технологический импорт, тогда как Москва - со все более жесткими санкциями из-за войны против Украины.

Китайские государственные энергетические компании уже приостановили закупки российской нефти, транспортируемой по морю, после того как США ввели санкции против "Роснефти" и "Лукойла".

На фоне этого премьер-министр России Михаил Мишустин посетил Китай для переговоров с премьером Ли Цяном и лидером КНР Си Цзиньпином.

Стороны заявили о готовности совместно противодействовать односторонним санкциям Запада и развивать сотрудничество в сферах энергетики, сельского хозяйства и торговли.

Санкции США против России

Заметим, что в прошлом месяце Ранее США расширили санкционное давление на Россию из-за ее войны против Украины, введя ограничения против двух ключевых энергетических компаний - "Роснефти" и "Лукойла".

Хотя новые ограничения официально начнут действовать 20 ноября, их эффект ощутим уже сейчас. В частности, индийские нефтеперерабатывающие предприятия заявили о намерении уменьшить объемы закупок российской нефти.

Недавно появилась информация о том, что "Лукойл" может продать свои зарубежные активы швейцарской компании Gunvor. Однако сегодня стало известно, что швейцарская компания отказалась покупать активы "Лукойла".

Подробнее о влиянии новых санкций США на Россию - в материале РБК-Украина.

