Санкции в действии. Россия признала стремительное падение нефтегазовых доходов

Россия, Четверг 06 ноября 2025 19:29
Санкции в действии. Россия признала стремительное падение нефтегазовых доходов Фото: из-за санкций поступления в российский бюджет резко сократились (Getty Images)
Автор: Валерий Ульяненко

Министерство финансов РФ признало, что российский бюджет стремительно теряет доходы вследствие падения цен на нефть и ужесточения санкций. В октябре они сократились на 27% по сравнению с прошлогодним показателем.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на росСМИ.

Сообщается, что бюджет страны-агрессора в октябре собрал на 322 млрд рублей (4 млрд долларов) меньше. Поступления ключевого налога на добычу полезных ископаемых упали на 26% с прошлого года.

При этом темпы спада увеличиваются: если за январь-май это было 14%, то к концу июня - уже 17%, в июле - 18%, в августе - 20%, а в октябре - 21%.

Подсанкционные нефтяные гиганты РФ "Роснефть" и "Лукойл" обеспечивали половину экспорта нефти, или 2,2 млн баррелей в сутки. Если учесть все российские компании, внесенные в "черные списки" США, то под санкциями находится 70% нефти России, которая идет на экспорт.

Российские власти планируют компенсировать провал сырьевой ренты и закрывать "дыру" в бюджете налогами на несырьевой сектор экономики и увеличением долга.

В частности, в следующем году российские власти планируют повысить НДС до 22%, увеличить налоги на малый бизнес, а также набрать около 12 трлн рублей (148 млрд долларов) новых займов.

Санкции против нефтяных компаний РФ

Напомним, 23 октября американский лидер Дональд Трамп объявил о новом санкционном пакете против российского энергетического сектора. В список ограничений попали нефтяные гиганты "Лукойл" и "Роснефть", а также их дочерние структуры.

РБК-Украина также писало, что морские поставки российской сырой нефти из-за санкций США сократились больше всего с января 2024 года.

