ua en ru
Вс, 31 мая Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » В мире

Китай расширяет торговый путь в Европу в обход России, - СВРУ

11:05 31.05.2026 Вс
3 мин
Москва потеряет миллиарды транзитных доходов. Почему главный союзник Кремля решил срочно строить обходной путь?
aimg Мария Науменко
Китай расширяет торговый путь в Европу в обход России, - СВРУ Фото: флаг Китая (Getty Images)
Выключи хаос международных новостей! Получай только важное из РБК-Украина в Google

Китай и Казахстан ускоряют развитие Транскаспийского транспортного маршрута в обход России. В случае реализации планов Москва может потерять миллиардные доходы от транзита между Азией и Европой.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Службу внешней разведки Украины.

Читайте также: Один из крупнейших покупателей хочет отказаться от электроэнергии РФ

Пекин планирует в ближайшие годы существенно увеличить грузопоток в Европу через Транскаспийский международный транспортный маршрут, также известный как "Срединный коридор". Маршрут проходит через Казахстан, Каспийское море, Азербайджан, Грузию и Турцию, позволяя полностью обойти территорию России.

Хотя этот путь сложнее традиционного российского транзита из-за сочетания железнодорожных перевозок, морских переправ и таможенных процедур нескольких государств, Китай и Казахстан активно инвестируют в его развитие. Среди главных причин - санкционные риски, снижение доверия к России как транзитному государству и стремление сократить зависимость от нестабильных морских маршрутов.

Для развития коридора компания "Казахстанские железные дороги" (KTZ) планирует до 2030 года вложить около 10 млрд долларов в модернизацию железнодорожной, портовой и терминальной инфраструктуры.

Уже в 2026 году планируется построить около 900 км новых железнодорожных путей. В частности, участок Аягоз - Бахты создаст третий железнодорожный переход на границе с Китаем. Благодаря этому пропускная способность маршрута может вырасти с 55 млн до 100 млн тонн грузов в год к 2030 году.

Кроме того, KTZ инвестирует более 100 млн долларов в строительство шести новых грузовых судов для перевозок через Каспийское море между портами Актау, Курык и Баку.

На фоне расширения транспортного коридора KTZ также готовится к проведению IPO в 2026 году с возможным размещением акций в Казахстане, Лондоне и Гонконге. Полученные средства планируют направить на дальнейшее развитие инфраструктуры и обновление подвижного состава.

По данным ассоциации ТМТМ, объемы перевозок по маршруту выросли с 2,76 млн тонн в 2023 году до 4,48 млн тонн в 2024 году. В первом квартале 2026 года по коридору уже прошли около 173 контейнерных поездов, а до конца года Казахстан рассчитывает увеличить этот показатель до 600. В 2027 году этот показатель может вырасти еще на 67%.

По оценкам аналитиков, после выхода маршрута на полную мощность Россия может окончательно потерять статус ключевого транзитного узла между Азией и Европой, что обернется для нее многомиллиардными потерями.

Кроме того, Казахстан окончательно отказался от участия российских подрядчиков в строительстве трех теплоэлектроцентралей в Кокшетау, Семее и Усть-Каменогорске. Проекты будет реализовывать казахстанско-сингапурский консорциум, а ввод объектов в эксплуатацию запланирован на 2029 год.

Изначально строительство ТЭЦ обсуждалось с участием российской стороны, однако из-за нерешенных вопросов финансирования Астана решила продолжить реализацию проектов без российских компаний.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Китай Казахстан Российская Федерация
Новости
Дроны летели с семи направлений, более 10 прилетов: как ночью отработала ПВО по целям РФ
Дроны летели с семи направлений, более 10 прилетов: как ночью отработала ПВО по целям РФ
Аналитика
"Киев веками не имел центра на горе": краевед о настоящей истории Подола
Василина Копыткокорреспондент РБК-Украина "Киев веками не имел центра на горе": краевед о настоящей истории Подола