Китай бьет тревогу из-за решения Японии помочь Украине

Официальный представитель МИД Китая Линь Цзянь прокомментировал решение Японии направить сотрудников Сил самообороны в миссию НАТО по координации помощи Украине. В Пекине выразили обеспокоенность расширением военной активности Токио.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию МИД Китая.

Китай раскритиковал решение Японии

Власти Китая выразили обеспокоенность после сообщений о том, что Япония направит представителей Сил самообороны для участия в работе миссии НАТО по координации поддержки Украины.

По словам представителя китайского внешнеполитического ведомства Линь Цзянья, Пекин негативно оценивает действия японской стороны, считая, что Токио последовательно расширяет масштабы своей военной деятельности и продвигает процессы ремилитаризации.

Китайский дипломат подчеркнул, что международному сообществу следует сохранять повышенное внимание к подобным тенденциям.

Что известно о миссии

Ранее японские СМИ сообщили, что правительство страны намерено направить четырех офицеров на военную базу в Германии.

Там они должны ознакомиться с программами оказания помощи Украине, которые реализуются под эгидой НАТО.

В чем Пекин видит угрозу

Линь Цзянь заявил, что такие действия потенциально могут привести к вовлечению японских военнослужащих в реальные боевые операции.

По мнению китайской стороны, подобный сценарий противоречит пацифистским обязательствам, которых придерживается Япония после Второй мировой войны.

Кроме того, представитель МИД КНР отметил, что формирование соответствующей инфраструктуры под руководством НАТО, по оценке Пекина, способно негативно сказаться на региональной стабильности.

Также, по его словам, такие шаги не соответствуют образу мирного государства, который декларирует Япония.