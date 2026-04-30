Россия через Китай получает 90% технологий, но ЕС не хочет ужесточать санкции, - Bloomberg

19:07 30.04.2026 Чт
Почему Брюссель до сих пор колеблется с усилением давления на Пекин?
aimg Мария Науменко
Фото: флаги России и Китая (Getty Images)

Несмотря на санкции, Россия продолжает получать ключевые технологии через Китай, а ЕС медлит с усилением давления, опасаясь последствий.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

По данным источников, знакомых с внутренними оценками, более 90% подсанкционных технологий Москва получает именно через Китай. Речь идет о полупроводниках, электронике и другом оборудовании, необходимом для производства вооружения.

Этот показатель вырос по сравнению с прошлогодними примерно на 80%, что свидетельствует об усилении зависимости России от Пекина. Благодаря этим поставкам РФ смогла нарастить производство ракет и беспилотников.

Европейский Союз пытается ограничить такие каналы поставок, вводя санкции против компаний, в частности в Китае и Гонконге, которые, по данным Брюсселя, помогают обходить ограничения.

Впрочем, по данным Bloomberg, эти меры пока не дали ожидаемого эффекта. Китай продолжает поставлять России важные ресурсы, включая геопространственные данные, спутниковые снимки и беспилотники.

Несмотря на это, большинство стран ЕС не готовы к более жестким санкциям против Китая, опасаясь экономического ответа со стороны Пекина.

Напоминаем, Китай раскритиковал новый пакет санкций ЕС против России, в который впервые включили китайские компании, которые, по данным Брюсселя, могли поставлять товары двойного назначения.

В Пекине пообещали принять ответные меры, подчеркнув, что такие действия подрывают отношения между Китаем и Евросоюзом.

Ротации по-новому: сколько военные теперь будут на "нуле" и хватит ли резервов
