Россия через Китай получает 90% технологий, но ЕС не хочет ужесточать санкции, - Bloomberg

Несмотря на санкции, Россия продолжает получать ключевые технологии через Китай, а ЕС медлит с усилением давления, опасаясь последствий.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg .

По данным источников, знакомых с внутренними оценками, более 90% подсанкционных технологий Москва получает именно через Китай. Речь идет о полупроводниках, электронике и другом оборудовании, необходимом для производства вооружения.

Этот показатель вырос по сравнению с прошлогодними примерно на 80%, что свидетельствует об усилении зависимости России от Пекина. Благодаря этим поставкам РФ смогла нарастить производство ракет и беспилотников.

Европейский Союз пытается ограничить такие каналы поставок, вводя санкции против компаний, в частности в Китае и Гонконге, которые, по данным Брюсселя, помогают обходить ограничения.

Впрочем, по данным Bloomberg, эти меры пока не дали ожидаемого эффекта. Китай продолжает поставлять России важные ресурсы, включая геопространственные данные, спутниковые снимки и беспилотники.

Несмотря на это, большинство стран ЕС не готовы к более жестким санкциям против Китая, опасаясь экономического ответа со стороны Пекина.