ua ru
Пн, 10 октября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

ООН обсудит резолюцию, осуждающую российскую аннексию территорий Украины

Новина українською →
Нью-Йорк, Понедельник 10 октября 2022 07:43
ООН обсудит резолюцию, осуждающую российскую аннексию территорий Украины Фото: ООН обсудит резолюцию, осуждающую российскую аннексию (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Генассамблея ООН в рамках специальной сессии в понедельник начнет дебаты по проекту резолюции, осуждающей аннексию Россией четырех украинских регионов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на AFP.

Резолюция призывает все государства и международные организации не признавать аннексии России украинских территорий и требует немедленного вывода российских войск из Украины.

"Если система ООН и международное сообщество через Генассамблею не отреагируют на такого рода незаконные попытки захвата территорий, то мы окажемся в очень, очень плохом положении, - сказал один из авторов проекта, посол ЕС при ООН Улоф Скоог.

Если Генеральная Ассамблея не предпримет никаких действий - это даст карт-бланш другим странам сделать то же самое, отметил дипломат.

Россия уже направила странам-членам ООН письмо, в котором заявила, что действия западных делегаций "не имеют ничего общего с защитой международного права и принципов Устава ООН".

Напомним, что Россия хочет тайное голосование на Генассамблее ООН по осуждению аннексии.

Ранее Россия наложила вето на резолюцию в Совбезе ООН с осуждением и непризнанием псевдореферендумов и аннексии украинских территорий.

Также Зеленский призвал поддержать резолюцию о репарациях от России на Генассамблее ООН.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ООН
NEWS
В России все больше сомневаются в победе и напрямую критикуют Путина, - ISW
В России все больше сомневаются в победе и напрямую критикуют Путина, - ISW
DAILY
Азиатский козырь. Могут ли Китай и Индия надавить на РФ и почему они медлят
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Азиатский козырь. Могут ли Китай и Индия надавить на РФ и почему они медлят