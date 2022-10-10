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Кулеба обсудил с главой МИД Турции ответ на удары РФ в рамках Генассамблеи ООН

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Киев, Понедельник 10 октября 2022 12:38
Кулеба обсудил с главой МИД Турции ответ на удары РФ в рамках Генассамблеи ООН Фото: Дмитрий Кулеба, глава МИД Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба провел телефонный разговор с турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу. Стороны обсудили возможный ответ на массированный обстрел Украины Россией в рамках Генассамблеи ООН.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Кулебу в Twitter.

"У меня был телефонный разговор с моим турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу, который резко осудил российские удары и подтвердил, что Турция продолжит поддерживать Украину. Координировали усилия по мобилизации решительного ответа в рамках Генеральной Ассамблеи ООН", - написал Кулеба по итогам переговоров.

Напомним, ранее стало известно, что российские оккупанты нанесли массированный ракетный удар по территории Украины. Всего они выпустили 83 ракеты.

Более детально о происшествии можете узнать в материале РБК-Украина.

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ООН Российская Федерация Дмитрий Кулеба Мевлют Чавушоглу Турция
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