Кулеба обсудил с главой МИД Турции ответ на удары РФ в рамках Генассамблеи ООН

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба провел телефонный разговор с турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу. Стороны обсудили возможный ответ на массированный обстрел Украины Россией в рамках Генассамблеи ООН.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Кулебу в Twitter.

"У меня был телефонный разговор с моим турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу, который резко осудил российские удары и подтвердил, что Турция продолжит поддерживать Украину. Координировали усилия по мобилизации решительного ответа в рамках Генеральной Ассамблеи ООН", - написал Кулеба по итогам переговоров.