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Рада призвала создать спецтрибунал для России

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Киев, Пятница 07 октября 2022 13:52
Рада призвала создать спецтрибунал для России Фото: ВР призвала мир создать международный трибунал для России (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Верховная рада приняла обращение к международным организациям и партнерам. Нардепы призывают создать спецтрибунал для России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на народного депутата Алексея Гончаренко в Telegram.

Речь идет о постановлении №8094 о преступлениях агрессии против Украины. Ее поддержали 283 депутата.

Парламент Украины обратился к ООН, парламентам и правительствам ее членов, Европейскому союзу, Совету Европы. Народные депутаты призывают создать специальный международный трибунал, который мог бы судить высшее политическое и военное руководство России за совершение преступлений агрессии против Украины.

"Это гораздо быстрее заставит РФ отказаться от продолжения вооруженной агрессии против Украины, а также использовать положения об универсальной юрисдикции, в рамках собственного уголовного законодательства, для привлечения к ответственности лиц, виновных в совершении тяжких международных преступлений на территории Украины", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский призвал партнеров создать трибунал для России. Он объяснил, что это станет мощным сигналом другим агрессорам.

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